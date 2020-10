Vaticaan gokte met geld schenkingen op kredietwaardigheid Hertz

Paus Franciscus oreerde in 2018 nog dat financiële speculatie onaanvaardbaar is op ethisch vlak, maar nu blijkt dat het Vaticaan zelf niet zonder zonde is. De Britse zakenkrant Financial Times achterhaalde dat de Heilige Stoel gegokt heeft op de kredietwaardigheid van de Amerikaanse autoverhuurder Hertz.

Met geld van schenkingen voor de armen en mensen in nood kocht het Vaticaan credit default swaps, beleggingsproducten die in het verleden vaak erg risicovol bleken. Het gokte erop dat Hertz in april 2020 niet in gebreke zou zijn gebleven op zijn schulden. Die zet draaide ternauwernood goed uit, waardoor het zijn volledige investering terugkreeg. Een maand later ging de autoverhuurder failliet.