Verkoop grote SUV's boomt

Terwijl de Belgische autoverkoop dit jaar een kwart is gedaald, gaan de grootste SUV's er als enige segment fors op vooruit. Die zijn vooral als plug-inhybride gegeerd.

Grote SUV's gaan in België als warme broodjes over de toonbank. In de eerste negen maanden van dit jaar werden 7.771 zware stedelijke terreinwagens ingeschreven. Dat is 29 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de autohandelfederatie Traxio.

De SUV Large is het enige segment dat dit jaar een groei noteert. In de eerste negen maanden van 2020 viel de verkoop van nieuwe wagens in België als gevolg van de coronacrisis bijna een kwart terug. Monovolumes, die door het succes van de SUV al enige tijd uit de gratie zijn gevallen, zagen hun verkoop met bijna de helft dalen. Maar ook kleine stadswagens, zoals de Fiat 500, verliezen aan populariteit.

Plug-inhybride

De top 3 van populairste grote SUV's gaat er collectief op vooruit. De verkoop van de BMW X5, goed voor een derde van het segment, steeg met 133 procent. De nieuwe Mercedes GLE, die sinds begin dit jaar wordt geleverd, werd 74 procent meer verkocht. De elektrische Audi E-tron, die in Vorst van de band rolt, noteerde een stijging van 23 procent. Ook de Porsche Cayenne (+35%) en de BMW X6 (+201%) vonden gretig aftrek.

Opmerkelijk is dat een derde van de grote SUV's dit jaar als plug-inhybride werd verkocht, terwijl dat vorig jaar maar bij 7 procent het geval was. Door nieuwe wetgeving zijn veel plug-inhybrides sinds 1 januari (bijna) 100 procent aftrekbaar. 'SUV's zijn sowieso al populair', zegt Bastien Van den Moortel, de woordvoerder van Mercedes-Benz België. 'Als daar ook een fiscale aftrekbaarheid bijkomt, heb je een succesformule.'

De Sports Utility Vehicle is al langer populair. Vier op de tien auto's die dit jaar in België werden ingeschreven, zijn kleine, middelgrote of grote SUV's. Met 7.771 verkochte exemplaren is de verkoop van grote SUV's wel een pak beperkter dan die van kleine of middelgrote varianten. De zwaardere en hogere SUV's krijgen ook kritiek wegens hun hogere CO2-uitstoot en het gevaar voor andere weggebruikers.