Verkoop hybride auto's sputtert

De hybride motor kan niet profiteren van de instortende dieselverkoop. De populairste alternatieve aandrijving ziet haar lage aandeel in de Belgische autoverkoop zelfs dalen door de inperking van de ‘nephybrides’.

De hybride auto komt niet op toerental. Met ruim 2.000 inschrijvingen werden in april, net als in de vorige maanden, iets meer hybride auto’s verkocht dan vorig jaar. Maar het aandeel van de hybride in de totale Belgische autoverkoop daalt sinds december.

De 2.178 ingeschreven hybrides waren vorige maand goed voor 4 procent van de inschrijvingen in België, het laagste niveau in een jaar, zeggen cijfers van de automobielorganisatie Febiac.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Experts zien de hybride, die een elektrische aandrijving combineert met een benzinemotor, als ideale overgangstechnologie zolang de hoge aankoopprijs en het gebrek aan oplaadpunten consumenten ervan weerhouden een zuiver elektrische auto te kopen. De spectaculaire instorting van de Belgische dieselverkoop zou de hybride kunnen helpen.

Verstrengde fiscaliteit

Dat de hybrideverkoop niet op gang komt, is volgens de autosector te wijten aan de verstrengde fiscaliteit. Eind vorig jaar verlaagde de federale regering de hoge fiscale aftrekbaarheid van ‘nephybrides’, plug-in hybrides met een kleine elektrische batterij die in de praktijk enkel op benzine of diesel rijden.

Nephybrides die na 31 december 2017 gekocht werden, genieten vanaf 2020 niet meer van de fiscale gunstregeling.

Nephybrides die na 31 december 2017 gekocht werden, genieten vanaf 2020 niet meer van de fiscale gunstregeling. De verstrenging treft vooral zware, luxueuze terreinwagens, zoals de BMW X5, de Volvo XC90 en de Porsche Cayenne. Premiummerken lanceerden daarom grote reclamecampagnes om Belgen voor eind 2017 nog snel een ‘patserhybride’ te doen kopen.

Verkoop stilgevallen

Dat deed in december de inschrijvingen van hybrides pieken en hield nadien even aan. Maar de voorbije maanden kreeg de hybrideverkoop in België het lastig. ‘Na onze reclamecampagne is de verkoop stilgevallen’, geeft Christophe Vloebergh, de woordvoerder van Mercedes, toe. Het sportmerk Porsche kon dit jaar amper zeven hybride exemplaren van zijn populaire SUV Cayenne verkopen. Maar volgens woordvoerder Bernard Van Bellingen wachten klanten op het nieuwe model dat in de zomer uitkomt.

177 Volvo Bij Volvo ging de zware plug-inhybride SUV XC90, waarvan er in 2017 meer dan 1.000 stuks verkocht werden, dit jaar nog maar 177 keer de deur uit.

Bij Volvo ging de zware plug-inhybride SUV XC90, waarvan de Zweedse autobouwer in 2017 meer dan 1.000 stuks verkocht, dit jaar nog maar 177 keer de deur uit. ‘We wisten dat we klappen gingen krijgen’, zegt woordvoerder René Aerts Jr. De kleinere SUV XC60, die niet als nephybride wordt aanzien, verkoopt wel goed. Volvo verkocht dit jaar in vier maanden al meer XC60’s dan in heel 2017.

Toyota winnaar