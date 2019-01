Verkoop hybride auto's stokt

Na een jarenlange sterke stijging is de verkoop van hybride benzines vorig jaar amper vooruitgegaan. Een fiscale verstrenging en de nieuwe Europese uitstoottest maakten de alternatieve aandrijving een pak minder aantrekkelijk.

De hybride auto, die een elektrische aandrijving met een verbrandingsmotor combineert, kende een opvallend zwak jaar. In 2018 werden in België 23.630 hybride benzinewagens verkocht. Dat zijn er amper 273 meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van de automobielorganisatie Febiac. Het marktaandeel van de hybride auto bleef vorig jaar in de licht groeiende Belgische automarkt hangen op 4,3 procent.

Het slechte resultaat is verrassend. Experts zien de hybride auto als een ideale overgangstechnologie in afwachting van de langverwachte doorbraak van de elektrische auto. De hoge aankoopprijs, het beperkte rijbereik en het gebrek aan oplaadpunten schrikt veel Belgen nog altijd af om volledig elektrisch te rijden. Vorig jaar werden in België 3.640 zuiver elektrische auto’s verkocht, 0,7 procent van het totaal.

Alternatieve aandrijvingen

De hybride auto slaagt er niet in te profiteren van de razendsnelle instorting van de dieselverkoop. Vorig jaar reed amper 35 procent van de verkochte auto’s op diesel, tegenover 46 procent in 2017. Maar de dieselrijders stappen massaal over op de benzinewagen, en amper op alternatieve aandrijvingen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De zwakke hybride verkoop in België is deels te wijten aan de verstrenging van de fiscale voordelen. Eind 2017 verlaagde de federale regering de hoge fiscale aftrekbaarheid van de ‘nephybrides’. Dat zijn plug-inhybrides met een kleine elektrische batterij, die in de praktijk zelden aan de stekker wordt opgeladen. Nephybrides die sinds 1 januari 2018 werden gekocht, genieten vanaf 2020 niet meer van de fiscale gunstregeling. De maatregel trof vooral de zware SUV’s van merken die sterk staan op de bedrijvenmarkt, zoals de BMW X5, de Volvo XC90 en de Porsche Cayenne.

Verschillende premiummerken lanceerden eind 2017 een grote reclamecampagne om de Belgen nog snel een ‘patserhybride’ te laten kopen. Daardoor steeg het aantal inschrijvingen van hybrides in 2017 met de helft. ‘Een plug-inhybride heeft vandaag nog altijd een meerprijs die weinig mensen willen betalen’, zegt BMW-woordvoerder Pieter De Wit.

Een plug-inhybride heeft vandaag nog altijd een meerprijs die weinig mensen willen betalen. Pieter de wit woordvoerder bmw België

Ook de invoering van de Europese uitstoottest WLTP op 1 september vorig jaar was een streep door de rekening van de hybride. De nieuwe test, die veel realistischer is dan de oude NEDC, leidt ertoe dat de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s fiks omhoog gaat. Daardoor stijgen ook de autobelastingen, die berekend worden op basis van de CO2-uitstoot. Dat maakt verschillende hybride auto’s fiscaal minder interessant. Autoconstructeurs als VW, Mercedes, BMW en Porsche legden de productie van hun oude stekkerhybrides zelfs tijdelijk of definitief stil.

Twee derde van de modellen, waaronder de hybrides van Volkswagen en Audi, waren maandenlang niet te koop. De Duitse merken kregen hun modellen niet tijdig gehomologeerd voor de invoering van de test. ‘Het is niet dat er geen interesse is bij de klanten naar hybrides’, beklemtoont Jean-Marc Ponteville, de woordvoerder van de Belgische VW-invoerder D’Ieteren. ‘Het is een kwestie van productie.’

Geen dieselmotor meer

Volvo, dat zes hybride modellen in zijn gamma telt, meldt langere levertermijnen van hybride auto’s, onder meer door de lastige aanvoer van batterijen. Maar de Zweedse autobouwer verwacht veel van zijn nieuwe hybrides. ‘Onze nieuwe S60 zal enkel nog een benzine en hybride aanbieden, en geen dieselmotor’, zegt woordvoerder René Aerts.