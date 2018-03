Verkoop van dieselauto's keldert spectaculair

Ongeziene kloof tussen nieuwe diesels en benzines

De dieselauto verliest in België snel aan populariteit. Terwijl diesel- en benzinewagens in september vorig jaar elk nog goed waren voor zowat 47 procent van de Belgische inschrijvingen, ligt die verhouding vandaag heel anders. In januari waren dieselauto’s nog goed voor minder dan 37 procent van de inschrijvingen. Dat is 10 procentpunten minder dan amper een halfjaar geleden, leren cijfers van de automobielfederatie Febiac

Opvallend is dat het verlies van de dieselmotor volledig wordt opgeslokt door de benzinewagen. In februari waren benzineauto’s goed voor 58 procent van de Belgische inschrijvingen. Vorige maand werden 11.000 meer benzines dan diesels ingeschreven. Alternatieve aandrijvingen zoals hybride en elektriciteit bleven de afgelopen zes maanden samen steken op 6 procent van de verkoop.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De inschrijvingscijfers tonen dat de neergang ook doorzet op de bedrijvenmarkt, waar diesels lang incontournabel waren. Het aandeel van de diesel in het aantal inschrijvingen van leasewagens zakte van 75 procent in 2017 naar 67 procent in de eerste twee maanden van dit jaar. Op de privémarkt zag de diesel zijn aandeel in dezelfde periode zakken van 27 naar 20 procent.

Jaar wachten

De diesel komt almaar meer in de verdrukking sinds het dieselgate-schandaal bij Volkswagen in 2015. Terwijl mensen vroeger vaak automatisch een diesel bestelden, stellen ze zich vandaag sneller de vraag of een diesel wel nuttig is. Bovendien wordt het prijsverschil aan de pomp steeds kleiner. In een tankstation in Sint-Pieters-Leeuw kostte benzine vorige week voor het eerst minder dan diesel. De invoering van lage-emissiezones in onder meer Brussel en Antwerpen doet Belgen verder twijfelen. En in Leipzig besliste een rechter vorige week dat Duitse steden dieselauto’s mogen bannen.

Ook op Europees niveau is de kentering duidelijk. In de EU-15, de oorspronkelijke EU-landen, daalde het aandeel van diesels in de verkoop van 50 procent in 2016 naar 45 procent in 2017.

Door de snelle shift van diesel naar benzine moeten kopers van bepaalde benzinemodellen ook rekening houden met langere levertermijnen. Het extreemste voorbeeld is de nieuwe kleine SUV van Volkswagen. Wie vandaag een T-Roc met allerlei opties koopt, krijgt die in het slechtste geval pas begin volgend jaar geleverd. ‘De levering van een gemiddelde benzineauto, zeker de grotere modellen, duurt nu drie maanden, wat al veel is’, klinkt het bij Renault België. ‘Als de trend doorzet, kan die gemiddelde termijn nog langer worden’.