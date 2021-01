Verlieslatend Fastned koerst razendsnel naar miljard euro

Ondanks verliescijfers verzevenvoudigde de beurskoers van het laadpalenbedrijf Fastned sinds oktober. Plukt de Nederlandse firma de vruchten van haar pionierswerk of van de Tesla-hype?

Er komt geen einde aan de onwaarschijnlijke beursspurt van Fastned . Het Nederlandse laadpalenbedrijf zag zijn koers dinsdag nog eens 17 procent stijgen tot precies 75 euro. De aanleiding waren de opbeurende kwartaalresultaten die Fastned dinsdagochtend publiceerde. Ondanks de lockdownmaatregelen in Europa noteerde het bedrijf in de laatste drie maanden van vorig jaar 12 procent meer laadbeurten dan een jaar eerder. De omzet uit oplaadbeurten steeg 14 procent tot 1,9 miljoen euro.

Door de groeispurt doorbrak Fastned de grens van het miljard euro beurswaarde. Dat is een opmerkelijke prestatie voor een bedrijf dat vandaag amper iets voorstelt. Fastned bezit 131 laadstations in Europa, waarvan één in België aan de luchthaven van Oostende. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 6 miljoen euro. Na het eerste halfjaar van 2020 boekte Fastned verlies, was de cashflow negatief en waren de schulden aanzienlijk. Midden november haalde Fastned met een obligatie-uitgifte 17 miljoen euro op aan een hoge rente van 6 procent, wat wijst op een groot risico.

Chaotische handelsdag

Fastned trok midden 2019 naar de beurs van Amsterdam tegen 10 euro en besloot de eerste chaotische handelsdag vijf keer hoger. Daarna viel het aandeel terug tot 20 euro en later 7,5 euro. Maar sinds begin oktober is de koers van Fastned plots verzevenvoudigd. Het aandeel vlamde toen 50 procent hoger nadat het bedrijf een persbericht uitstuurde met de titel: 'Fastned en Tesla openen Duitslands grootste snellaadpunt.'

En wie Tesla zegt, kraakt de jackpot. Na een moeilijke opstart heeft de Amerikaanse elektrische autobouwer zich tot lieveling van de beurs gemaakt, meer op basis van zijn toekomstperspectieven dan op basis van zijn huidige activiteiten. 'Fastned is net als Tesla: je gelooft erin of niet', zei CEO en medeoprichter Michiel Langezaal vorig jaar tegen de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad.

In het spoor van Tesla boomen alle bedrijven die actief zijn rond e-mobiliteit. Het Nederlandse energiebedrijf Alfen , dat een groeiende laadpalentak heeft, zag zijn beurskoers sinds begin 2020 meer dan vervijfvoudigen en is bijna 2 miljard euro waard. Het Nederlandse laadpalenbedrijf EVBox, geleid door de Belgische CEO Kristof Vereenooghe, trekt binnenkort naar de beurs van New York. De dochter van het Franse energiebedrijf Engie wordt op bijna 1 miljard dollar gewaardeerd.

Europa

De bedrijven in kwestie profiteren van de langverwachte doorbraak van de elektrische auto. Door de strengere Europese CO 2 -doelstellingen zijn autobouwers verplicht meer hybride en elektrische auto's te verkopen. Vorig jaar haalden elektrische en hybride auto's in België een marktaandeel van bijna 15 procent, een record. De Europese Green New Deal wil tegen 2025 1 miljoen laadpalen in de EU. 'We merken de laatste 12 maanden een enorme versnelling van de markt', zegt CEO Langezaal. 'Overheden zeggen: we moeten naar een groen herstel.'

Voor bedrijven die sterk scoren op de ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) staat de wind gunstig. 'ESG-vriendelijke investeringen worden sinds 2019 almaar belangrijker', zegt Jan Richard, een analist bij Berenberg. 'Daar is veel geld, maar weinig aanbod. Investeerders hebben groene bedrijven in hun portfolio nodig, en die kopen ze aan gelijk welke prijs.' En in het geval van Fastned was die prijs tot voor kort 'ridicuul laag', klinkt het bij een anonieme analist. 'Fastned zat onder de waterlijn. De beursgang werd amper opgemerkt. Geen enkele analist volgde het bedrijf.'

Intussen wordt Fastned gecoverd door een eerste analist, Juri Zanieri van Kempen. 'Fastned vinkt alle vakjes van investeerders aan', zegt Zanieri enthousiast. 'Het bedrijf zet in op een megatrend, elektrische voertuigen. Fastned is groen, want het werkt enkel met hernieuwbare energie. En het bedrijf heeft met zijn snelladers een technologische voorsprong uitgebouwd tegenover de trage oplaadsystemen, die binnenkort totaal nutteloos zullen zijn.'

Uniek

Zanieri noemt Fastned een 'great company' en een unieke speler. In tegenstelling tot Alfen en EVBox focust Fastned op de toevoer van elektriciteit naar de snellaadpalen, die het bedrijf inkoopt bij het Zwitserse ABB. Behalve de 'Superchargers' van Tesla en Ionity, het Europese snellaadnetwerk van BMW, Daimler, VW en Ford, heeft Fastned daardoor amper concurrentie.

'Als je nu een bedrijf zoals Fastned wil opstarten, heb je veel expertise nodig', stelt Zanieri. 'Maar de elektrische auto wordt de standaard, zoals vroeger de benzinewagen. De e-auto heeft vandaag een penetratie van 1 procent in Europa. Wat gebeurt als dat stijgt tot 3, 4 of 25 procent? Fastned heeft het aanbod klaar. Als de vraag stijgt, gaan ze veel geld verdienen.'