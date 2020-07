Vier op een rij voor Tesla

Autobouwer Tesla boekte voor het vierde kwartaal op rij winst. De omzet in het tweede kwartaal lag hoger dan verwacht.

De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft voor het vierde kwartaal op rij winst geboekt. Dat blijkt uit de cijfers die na beurs werden bekendgemaakt. De winst kwam uit op 2,18 dollar per aandeel. Analisten gingen uit van een kwartaalverlies van 53 miljoen dollar.

Topman Elon Musk hield vast aan zijn doelstellingen om dit jaar meer dan een half miljoen auto's te leveren.

Tesla klokte in het tweede kwartaal af op 6,04 miljard dollar omzet. Dat is minder dan de 6,35 miljard in dezelfde periode vorig jaar maar wel meer dan de 5,37 miljard die analisten hadden voorspeld.

Begin juli maakt Tesla bekend dat het in het tweede kwartaal 90.650 auto's had afgeleverd. Dat zijn er meer dan de 74.130 die analisten hadden vooropgesteld. Tesla moest het afgelopen kwartaal zijn fabriek in Californië een tijd sluiten als gevolg van de coronacrisis. De fabriek in Shanghai kon dat productieverlies maar ten dele compenseren.

De grote vraag was of Tesla voor het eerst in zijn bestaan een vierde opeenvolgende kwartaal met winst zou kunnen voorleggen. Daarmee zou voor de Amerikaanse producent van elektrische auto's een belangrijk criterium vervuld zijn om te worden opgenomen in de Amerikaanse S&P500 aandelenindex.