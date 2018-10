Vietnamees bouwt nieuw automerk op 1 jaar tijd

Met dank aan Duitse techniek, Italiaans design en een Amerikaanse chef, stampte een Vietnamese miljardair op een dik jaar tijd een gloednieuw automerk uit de grond: VinFast.

Het Autosalon van Parijs, dat deze week van start gaat, moet het dit jaar zonder tal van grote merken, zoals Volkswagen en Volvo, doen. Toch duikt op de tweejaarlijkse autohoogmis een opmerkelijke nieuwkomer op: VinFast, naar eigen zeggen het eerste Vietnamese automerk ooit.

Schermvullende weergave De VinFast Lux is het model waarmee het Vietnamese merk de wereld denkt te veroveren. ©EPA

Voor de Parijse première van hun eerste twee modellen (een SUV en een sedan) spaarden de Vietnamezen kosten noch moeite. Nadat een groep Vietnamese dansers in traditionele kledij onder junglegeluiden van de ene op de andere bamboestok sprongen, vlamden collega’s in lichtgevende wit-zilveren pakken op elektrische skateboards over het podium. Als klap op de vuurpijl verscheen de nieuwe merkambassadeur David Beckham, die van Miss Vietnam een Vietnamees vlagje overhandigd kreeg. 'Oh my god', riepen de talrijk aanwezige Vietnamezen in het publiek.

De prestatie van VinFast is dan ook indrukwekkend. Pas 16 maanden geleden, in juni 2017, besliste ondernemer Pham Nhat Vuong om actief te worden in de autobusiness. De Vietnamees studeerde geologie in Moskou, maakte in de wilde jaren 90 fortuin met een noedelketen in Oekraïne vooraleer in zijn thuisland VinGroup op te richten. Dat conglomeraat, inclusief supermarkten, ziekenhuizen, scholen en pretparken, heeft een marktkapitalisatie van meer dan 35 miljard dollar.

Duitse expertise

Met een investeringsbudget van 3,5 miljard dollar wil Pham van Vietnam een echt autoland maken. Om die droom waar te maken, deed VinFast een beroep op buitenlandse expertise. Italdesign, een afdeling van Volkswagen-dochter Lamborghini, tekende de nieuwe auto’s.

Maar het zijn vooral Duitse toeleveranciers die profiteren van de Vietnamese droom. Zo maakt VinFast gebruik van de oude motoren van de BMW 5-reeks, levert Siemens de robots en Dürr de lakstraat. De transmissiespecialist ZF bouwde zelfs speciaal een nieuwe fabriek in Vietnam. ‘VinFast is een geweldig succes van de Duitse industrie’, pochte de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Daarnaast kocht het bedrijf de Vietnamese fabriek en het lokale dealernetwerk van General Motors over. Als CEO haalde Pham de saaie Amerikaan James DiLuca, de gepensioneerde productieleider van General Motors, binnen. 'In 12 maanden bouwden we dit from scratch op', glunderde DiLuca in Parijs.

Export

In de zomer van 2019 moeten de eerste benzinemodellen van VinFast van de band rollen in de gloednieuwe fabriek, die nog niet helemaal klaar is. Later moeten elektrische modellen volgen. Per jaar zal de vestiging 250.000 auto’s bouwen. Tegen 2025 moet dat aantal verdubbelen.

VinFast wil in eerste instantie enkel uitvoeren naar landen in Zuidoost-Azië. Export naar Europa en de VS volgt pas later, aldus het bedrijf.

Of de Vietnamese dromen realistisch zijn, moet nog blijken. Gelijkaardige projecten van het Maleisische Proton en het Australische Holden boekten weinig succes buiten de landsgrenzen.