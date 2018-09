Vijanden willen vel van Tesla-topman Musk

Met de rechtzaak die de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Elon Musk er een nieuw probleem bij. Is het rijk van Musk als CEO van Tesla stilaan voorbij?

Het rijtje vijanden van de visionaire Amerikaanse ondernemer Elon Musk dikt verder aan. De Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond, diende donderdag een klacht in tegen de visionaire Amerikaanse ondernemer achter de gehypte elektrische autobouwer Tesla .

De SEC wil dat de rechtbank Musk verbiedt om nog topmanager of bestuurder te zijn bij een beursgenoteerd bedrijf.

1. De Amerikaanse beurswaakhond

Aanleiding zijn de tweets die Musk in augustus compleet onverwacht verstuurde over de privatisering van Tesla. Musk kondigde zijn 22 miljoen volgers aan dat hij Tesla voor de prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs zou halen, en insinueerde dat de deal rond was. Maar die informatie bleek niet correct en Tesla trok het privatiseringsplan snel in.

'Musks statements waren vals en misleidend', hekelt de SEC. 'Ze misten in feite elke basis.' De waakhond eist dat Musk de eventuele financiële winst na de uitspraken terugbetaalt en wil hem een boete opleggen. De waakhond onderzoekt ook oudere uitlatingen van Musk, waarin hij mogelijk misleidende uitspraken deed over de productie- en verkoopdoelstellingen van het bedrijf.

Musk reageert 'diep bedroefd en teleurgesteld' op de verwijten. 'Ik heb altijd gehandeld in het belang van de waarheid, transparantie en investeerders. Integriteit is de belangrijkste waarde in mijn leven en de feiten zullen aantonen dat ik op dat vlak nooit heb toegegeven.'

2. Het Amerikaanse gerecht

Niet enkel de beurswaakhond is boos op Elon Musk. Het Amerikaanse gerecht opende eerder deze maand al een onderzoek naar de tweets van CEO Musk. Daardoor hebben Tesla en Musk nu ook een strafonderzoek aan hun been.

De zaak houdt ook risico's in voor een ander bedrijf van Musk, SpaceX. Het succesvolle ruimtebedrijf plant volgend jaar zijn eerste bemande ruimtevlucht. Hoewel Space X niet op de beurs staat, kan de strafzaak tegen eigenaar Musk het bedrijven bemoeilijken om nieuwe contracten binnen te halen.

3. Het personeel

Ook het management van Tesla lijkt zijn geduld met Musk te verliezen. Vorige week meldden Amerikaanse media dat ex-Apple-man Liam O'Connor, die bij Tesla de aanlevering van onderdelen onder zijn hoede had, ontslag nam.

O'Connor is op zijn minst de vijfde hoge manager die Tesla in enkele weken tijd verlaat. De chef boekhouding vertrok na een maand. Ook de directeur personeelsbeleid en het hoofd communicatie verlieten recent hun post. Financieel manager Justin McAnear vertrekt in oktober.

4. De wachtende klanten

Veel Tesla-believers van het eerste uur steunen hun halfgod Musk door dik en dun. Honderdduizenden fans betaalden in 2016 een voorschot voor de nieuwe Tesla 3, het eerste 'betaalbare' model van het automerk.

Maar de productie van het model 3 draait vierkant. Om de haverklap kondigde Tesla nieuwe vertragingen aan omdat het bedrijf geen ervaring heeft met massaproductie. Een 'production hell', noemde Musk het. En nu de productie eindelijk op gang komt, spreekt de CEO over een 'delivery logistics hell'.

Tesla gaat de verkoopaantallen omhoogblazen, maar Elons stress en inzinkingen van de voorbije maanden hebben een echte impact op het bedrijf gehad. Ross Gerber Tesla-investeerder

'Tesla gaat de verkoopaantallen omhoogblazen, maar Elons stress en inzinkingen van de voorbije maanden hebben een echte impact op het bedrijf gehad', zegt investeerder Ross Gerber.

5. De concurrentie

Intussen brengt de concurrentie zijn Tesla-killers in stelling. De Britse constructeur Jaguar lanceerde eerder dit jaar zijn eerste elektrische auto, de SUV I-Pace. Vorige week stelde de Duitse autobouwer Audi in San Francisco, de achtertuin van Tesla, de langverwachte E-tron voor. Die elektrische SUV rolt in de fabriek van Vorst van de band. Ook het Duitse luxemerk Mercedes-Benz kondigde onlangs een elektrische SUV aan.

Zelfs het staatsfonds van Saudi-Arabië, dat 5 procent van Tesla in handen heeft, lijkt zijn kar te keren. De Saudi's toonden deze zomer interesse in Musks plan om Tesla van de beurs te halen, maar investeerden enkele weken later 1 miljard dollar in de elektrische autobouwer Lucid Motors. Het Californische bedrijf, dat heel wat oud-Tesla-werknemers telt, wil tegen 2020 een eigen elektrische wagen lanceren.

6. De investeerders

Ook investeerders worden zenuwachtig van de fratsen van Elon Musk. Het aandeel Tesla is een van de meest geshorte op Wall Street. Musk gaf op Twitter aan dat een beursexit van Tesla 'de negatieve propaganda van shorters' zou stoppen. Maar shorters, die verdienen aan een zakkende koers, waren woest dat de tweets van Musk de koersen tijdelijk omhoogjaagden.

Ook bij heel wat analisten heeft Elon Musk het verbrod. Enkele maanden geleden haalde Musk tijdens een conference call over de kwartaalresultaten uit naar een ervaren analist. 'Excuseer mij. De volgende. Saaie, idiote vragen zijn niet cool', zei hij.

Twee weken geleden verlaagde Nomura Instinet-analyit Romit Shah, een van de grootste Tesla-believers, zijn advies van 'kopen' naar houden. Als reden vernoemde hij 'het afwijkende gedrag van CEO Elon Musk'.

7. Het grote publiek

Tal van strapatsen bezorgden Musk de voorbije maanden negatieve publiciteit. Zo klaagde een Britse duiker die hielp bij de redding van de Thaise grotjongetjes Musk aan omdat die de man meermaals een pedofiel noemde.

Bovendien rookte Musk een joint tijdens een live interview. Kwatongen beweren trouwens dat Musk de prijs van 420 dollar per aandeel enkel koos omdat 420 een verwijzing is naar het gebruik van marihuana.

Een paar weken geleden gaf Musk in een interview met de krant The New York Times huilend toe dat hij de pedalen kwijt is en alleen nog rust vindt door een slaapmiddel te nemen. Op zijn verjaardag zou hij 24 uur aan een stuk doorgewerkt hebben zonder iemand te zien. Dat wierp de vraag op of Elon Musk gek was geworden.

'Elon is Tesla, en Tesla is Elon', zegt auto-analist Karl Brauer. 'En dat is super als Elon wint, maar niet als er negatieve zaken rond hem bestaan.'

Maar overleeft Tesla zonder Elon Musk?

De raad van bestuur van Tesla, waarin ook Musks broer Kimbal zetelt, blijft Elon Musk voorlopig wel steunen. 'Tesla en de raad van bestuur hebben het volste vertrouwen in Elon, zijn integriteit en in zijn leiderschap van de onderneming', laat het bedrijf vrijdag via een woordvoerder weten. Volgens haar is Musk eigenhandig verantwoordelijk voor 'het meest succesvolle Amerikaanse automerk in meer dan een eeuw'.

Toch groeit de twijfel of Musk zich kan handhaven als CEO of voorzitter aan de top van Tesla.

'Voor zover ik weet, wordt op dit moment niet actief gezocht naar een nieuwe operationeel directeur. Als er iemand is die de job beter kan doen, laat het mij dan alsjeblieft weten. Hij of zij krijgt de job', reageerde Musk eerder op het gerucht dat Tesla op zoek was naar een operationeel directeur om een deel van zijn takenpakket over te nemen.

De kans is 50/50 dat Elon Musk wordt opzijgezet als CEO, maar de kans is 95 procent dat hij bij Tesla blijft. Gene Munster Investeringsfonds Loup Ventures

'De kans is 50/50 dat Musk wordt opzijgezet als CEO, maar de kans is 95 procent dat hij bij het bedrijf blijft', zegt Gene Munster van het investeringsfonds Loup Ventures.

Is Tesla zonder Elon Musk mogelijk? Zelfs zijn vijanden erkennen dat enkel de visionaire Elon Musk Tesla kan overeind houden.