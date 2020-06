Vlaamse regering ketst kooppremie voor nieuwe auto's af

De Belgische autosector hoopt op premies om de verkoop van nieuwe auto's aan te zwengelen. De Vlaamse regering zegt nee.

Verschillende buurlanden lanceren conjunctuurpakketten om de verkoop van auto's te stimuleren. De Duitse regering besliste donderdag de overheidssteun voor de aankoop van elektrische auto's tot eind 2021 te verdubbelen tot 6.000 euro. Ook plug-inhybrides krijgen een korting. De maatregel kost de Duitse regering meer dan 2,3 miljard euro. Een premie voor diesel- of benzinewagens of een slooppremie komt er, ondanks de vraag van de Duitse constructeurs, niet.

De Franse president Emmanuel Macron kwam vorige week met een steunpakket van 8 miljard euro voor de autosector. Franse particulieren krijgen een ecobonus tot 7.000 euro bij de aankoop van een elektrische auto. Macron deelt vanaf 1 juni ook 200.000 conversiepremies uit. Wie zijn oude diesel inruilt voor een recenter exemplaar, krijgt een premie van 3.000 euro, zelfs als de nieuwe auto op diesel rijdt.

Stimulans

De Belgische automobielfederatie Febiac droomt eveneens van een premie om de aankoop van auto's met een lage CO2-uitstoot aan te moedigen. Febiac vreest dat de Belgische autoverkoop dit jaar 35 procent krimpt.

'Steunmaatregelen zijn nodig om de verkoop op gang te trekken', zegt Michel Martens, de directeur van de studiedienst. 'Het is belangrijk de koper weer goesting te geven te investeren in een wagen. Als de verkoop niet op gang komt, zal de productie dalen en komen we in een vicieuze cirkel terecht.'

Jochen De Smet van de elektrofederatie Avere pleit voor een specifieke premie voor elektrische auto's. Op die manier zou de regering ook de twee resterende autofabrieken in België steunen. In Vorst rolt de elektrische E-tron van Audi van de band. De fabriek van Volvo Cars in Gent produceert de kleine SUV XC40 ook in hybrideversie en komt in september met het eerste volledig elektrische model.

Vlaanderen

Maar de Vlaamse regering kant zich tegen elke bonus voor de aankoop van een auto. 'Een premie om de autoverkoop aan te zwengelen past niet in de modal shift die wij voor ogen hebben', laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) via haar woordvoerster weten. Met de 'modal shift' wil de regering het aandeel duurzame vervoermodi (te voet, fiets, openbaar vervoer) in de Vlaamse verplaatsingen doen stijgen naar minstens 40 procent.

Ik vind het geen goed idee om premies uit te reiken voor van alles en nog wat om de verkoop aan te zwengelen. Dat geldt bij uitstek voor auto's. Matthias Diependaele Vlaams minister van Financiën

Ook Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) schiet de autopremie af. 'Ik vind het geen goed idee om premies uit te reiken voor van alles en nog wat om de verkoop aan te zwengelen. Dat geldt bij uitstek voor auto's. In het verleden is gebleken dat een premie geen mensen overtuigt om een auto te kopen.'

Diependaele verwijst daarmee naar de zero-emissiepremie voor elektrische auto's die de Vlaamse regering op 1 januari afschafte bij gebrek aan succes. Vlamingen konden sinds 2016 een premie tot 5.000 euro krijgen bij de aankoop van zo'n auto. Vorig jaar werden in België 8.829 volledig elektrische wagens ingeschreven, 1,6 procent van het totaal.

Crisis

Ook van de federale regering moet de autolobby niets verwachten. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) heeft volgens zijn woordvoerster geen plannen voor een autopremie of andere specifieke steunmaatregelen voor de autosector.