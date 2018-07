'Vlaanderen nog op shortlist voor Tesla-fabriek'

De Amerikaanse autobouwer Tesla zou gesprekken voeren met Duitsland en Nederland voor de bouw van zijn eerste Europese fabriek. Maar ook Vlaanderen staat nog op de shortlist, klinkt het bij Flanders Investment & Trade.

Nadat CEO Elon Musk vorige maand al een tipje van de sluier had op gelicht - hij suggereerde Duitsland als favoriete locatie - schrijft The Wall Street Journal dat Tesla gesprekken voert met autoriteiten in Duitsland en Nederland.

Schermvullende weergave Een werknemer van Tesla controleert de robots in de fabriek in Freemont die 10.00 werknemers telt. ©Photo News

In Duitsland voert de bouwer van de Model S en andere elektrische wagens gesprekken met twee Duitse staten rond zijn plannen om een Gigafactory te bouwen. In die enorme fabriek zouden niet alleen wagens maar ook elektrische batterijen van de band rollen. Die batterijen dienen niet enkel om auto's aan te drijven, maar worden ook gebruikt als thuisbatterijen (Tesla Power Wall) of voor industriële energieopslagsystemen.

Vlaanderen is ook kandidaat, en schoof onder meer de Antwerpse haven - met de leegstaande Opel-fabriek - naar voren als ideale locatie. Maar in Antwerpen valt niet veel meer te horen over Tesla.

Schermvullende weergave Claire Tillekaerts, de gedelegeerd bestuurder van FIT ©IMAGEGLOBE

'Toch staat Vlaanderen staat nog steeds op de shortlist van Tesla als mogelijke locatie voor een Europese Gigafactory', zegt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT). 'We wachten de door Tesla eerder aangekondigde aanbesteding voor de selectie van een site af. Op basis van elementen uit deze aanbesteding zal Vlaanderen haar sterke troeven als investeringslocatie benadrukken', klinkt het.

Antwerpen

De eerste contacten met Musk rond de Gigafactory dateren uit 2015. De technologie-ondernemer zakte toen af naar ons land tijdens een Europese rondreis. Hij ging toen op de koffie bij de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en zelfs bij koning Filip.