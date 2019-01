Vlamingen laten voor 6 miljoen euro premies voor e-auto's liggen

Het lage aantal Vlaamse premies hangt samen met de zwakke elektrische autoverkoop. Vorig jaar werden in België 3.640 volledig elektrische auto's ingeschreven, blijkt uit cijfers van de automobielorganisatie Febiac. De e-auto was zo goed voor 0,66 procent van de totale verkoop.

Toch komt de premie nog niet echt van de grond. De Vlaamse overheid had veel meer geld ter beschikking gesteld van elektrische rijders. 6,45 miljoen euro aan zero-emissiepremies werd vorig jaar niet uitgedeeld. Dat bedrag schuift de regering door naar 2019, bevestigt de woordvoerster van Peeters. Ook in 2017 werd 4 miljoen euro aan ongebruikte premies meegenomen naar het volgende jaar.

Minister Peeters toont zich niettemin optimistisch voor dit jaar. 'We zagen vorig jaar in het derde en het vierde kwartaal een stijging van het aantal premieaanvragen', zegt haar woordvoerster. 'In 2019 verwachten we dat die stijging doorzet.'