Vliegende auto mag in Nederland de weg op

Het Nederlandse bedrijf PAL-V heeft toestemming gekregen om met zijn vliegende auto de weg op te kunnen. Maar echt vliegen is nog niet voor meteen.

Een auto met rotoren: binnenkort kan het op de openbare weg in Nederland. PAL-V, een bedrijf uit Raamsdonksveer, ergens tussen Dordrecht en 's-Hertogenbosch, werkt er al twaalf jaar aan. Na een traject van testen en proeven dat in januari begon, krijgt de auto Europese goedkeuring, waardoor hij vanaf nu toegelaten is op de openbare weg met een eigen nummerplaat.

In maart vorig jaar stelde PAL-V zijn Liberty Pioneer voor: een futuristisch oranje gevaarte van 660 kilogram, dat het midden houdt tussen een racewagen en een helikopter. De gyrokopter draait niet op een motor, maar heeft wind nodig om de rotor - die inklapbaar is om op de openbare weg te kunnen rijden - op het dak in gang te zetten. Achteraan zit een propeller die het toestel naar voren stuwt. Het toestel heeft een startbaan nodig omdat de rotoren pas snelheid krijgen door langsstromende lucht. Het kan niet verticaal opstijgen.

De grootste uitdaging om met succes vliegende auto's te maken is te garanderen dat het ontwerp voldoet aan zowel de lucht- als de verkeersregels. Mike Stekelenberg Technisch directeur PAL-V

Vliegen

Voordat het prototype de lucht in mag, is eerst groen licht nodig van ESEA, de Europese toezichthouder van de luchtvaart. Volgend jaar worden de laatste testvluchten uitgevoerd. PAL-V hoopt dat de Liberty vanaf 2022 in Europa mag vliegen. 'De grootste uitdaging om met succes vliegende auto's te maken is garanderen dat het ontwerp voldoet aan zowel de lucht- als de verkeersregels. Ons team is enorm gemotiveerd om hard te werken aan de laatste mijlpalen en een vliegcertificaat te krijgen', zegt technisch directeur Mike Stekelenburg.