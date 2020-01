Vluchtte Carlos Ghosn in een flightcase Japan uit?

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gaan speurders ervan uit dat Ghosn alleen zo is kunnen vluchten uit Japan, waar hij gedwongen verbleef wegens verdenking van financiële malversaties. Nadat hij in een kist aan boord was gegaan, vloog hij van Japan naar Turkije. Van daar ging het met een andere vlucht naar zijn thuisland Libanon, dat geen landgenoten uitlevert.