Volkswagen betaalt boete van 1 miljard euro in Duitsland

Autobouwer Volkswagen zal in Duitsland een boete van 1 miljard euro betalen in kader van dieselgate. Volkswagen hoopt daarmee het dieselschandaal eindelijk achter zicht te laten.

In een verklaring uitgestuurd op woensdag, erkent Volkswagen zijn schuld en accepteert het zijn straf voor het softwaregesjoemel. In 2015 raakte bekend dat de grootste autobouwer van Europa, toen nog onder leiding van Martin Winterkorn, jarenlang zijn wagens had voorzien van verboden software. Door de verbrandingsmotoren van dieselwagens te manipuleren werd de uitstoot van stikstofoxiden gereduceerd tot onder de maximale norm. Auto's kwamen dus veel schoner uit de bus dan ze in werkelijkheid waren op de openbare weg.

Monsterboete

Sinds het gesjoemel bij de grote Duitse autofabrikant aan het licht kwam, heeft Volkswagen al meer dan 25 miljard dollar op tafel moeten leggen voor talrijke boetes, gerechtelijke procedures en terugroepacties. Deze boete van 1 miljard euro is voor Volkswagen de grootste tot nu toe in Europa, maar valt in het niet bij de hoogte van de boete betaald in Noord-Amerika. Daar kwam Volkswagen eerder een schikking overeen met justitie ter waarde van 4,3 miljard euro.

Terug op de rails

Het bestuur doet er alles aan om Volkswagen terug op de rails te krijgen. Zo veranderde het bedrijf de managementstructuur waarbij regiomanagers en de afzonderlijke merken onder VW meer verantwoordelijkheid kregen. Ook ex-topman Matthias Müller, die kort na de bekendmaking van het gesjoemel aan het roer van Volkswagen kwam, werd vervangen door de huidige CEO Herbert Diess.

Lijdensweg

VW-topman Diess benadrukt dat het bedrijf er met man en macht aan werkt om de affaire boven te komen. Volgens hem zijn er wel nog verdere stappen nodig om het vertrouwen te herstellen, zowel in Volkswagen zelf als in de auto-industrie als geheel. Ondanks dat de juridische procedure in Europa nu afgesloten is met deze boete, is de lijdensweg van Volkswagen dus nog niet gedaan.