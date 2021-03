Volkswagen bouwt zes nieuwe batterijfabrieken in Europa

Europa's grootste autobouwer heeft een enorme hoeveelheid batterijen nodig om tegen 2030 zowat 70 procent van zijn verkoop te halen met elektrische auto's.

Volkswagen presenteerde maandag zijn nieuwe batterijstrategie, die centraal staat in de grootste omwenteling die het bedrijf in zijn geschiedenis maakt: de omschakeling van de focus op de verbrandingsmotor naar de elektrische motor.

Tot nu betrekt de Volkswagen-groep (Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat en Lamborghini) de batterijen voor zijn elektrische auto's van externe partners, zoals het Chinese CATL of de Zuid-Koreaanse accu-giganten LG en Samsung.

Zelf doen

De komende jaren moet dat veranderen. Volkswagen gaat veel meer zelf doen. In Salzgitter, niet ver van het VW-hoofdkantoor in Wolfsburg, wordt samen met de Zweedse batterijspecialist Northvolt een fabriek gebouwd die vanaf 2024 jaarlijks voor 40 Gigawattuur(GWh) batterijen zou produceren. Dat is kleiner dan de 'gigafactory' die Tesla in de buurt van Berlijn bouwt. Die kan jaarlijks voor 100 GWh batterijen maken.

Schermvullende weergave Tesla bouwt een grote batterijfabriek op een steenworp van Berlijn. ©Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Naast Salzgitter komt er een nieuwe batterijfabriek van 40 GWh in Zweden, die in 2023 operationeel zou zijn. Over de resterende vier fabrieken blijft Volkswagen voorlopig vaag. Een derde fabriek komt in 2026 in Frankrijk, Spanje of Portugal. 'Dat is afhankelijk van de voorwaarden die de diverse overheden ons kunnen bieden', klinkt het bij VW. Een vierder fabriek komt in Oost-Europa. Voor de laatste twee fabrieken is nog geen regio vastgelegd, maar vakbondsman en machtig VW-bestuurder Bern Osterloh liet maandag meteen weten dat van die laatste twee fabrieken er minstens nog één aan Duitsland moet worden toegewezen.

73 miljard euro De VW-groep investeert de komende vijf jaar 73 miljard euro in electromobiliteit.

Volkswagen geeft geen financiële details van de bouwplannen maar experts rekenen erop dat elke batterijfabriek zeker 2 miljard euro gaat kosten. Het concern bepaalde afgelopen herfst dat het tot 2025 niet minder dan 73 miljard euro uittrekt voor investeringen in elektromobiliteit.

Goedkopere batterij

De eigen batterijproductie van Volkswagen is een van de onderdelen waarmee VW de batterijkosten met 50 procent wil verlagen. De kosten van accupaketten zijn nog altijd een hoge drempel voor de doorbraak van elektrische auto's. De prijs van autobatterijen is de afgelopen jaren, mede met dank aan Tesla, al fors gedaald: tot ongeveer 110 dollar per kilowattuur. Maar daardoor zijn de batterijkosten voor een gemiddelde elektrische auto nog altijd ruim 6.000 euro.

Door zelf batterijen te ontwikkelen en te produceren denkt Volkswagen die prijs via massaproductie stevig te kunnen drukken. Dat is ook hard nodig, want net als alle andere autoproducenten staat Volkswagen onder grote druk van Europa om de uitstoot van nieuwe auto's snel terug te dringen. Tegen 203o moet de uitstoot van auto's in Europa 55 procent lager liggen dan het niveau in 1990. Volkswagen rekent erop dat tegen 2030 zo'n 70 procent van de auto's die het in Europa verkoopt, elektrische auto's zullen zijn.

