Volkswagen geeft aardgasauto genadeslag

De Duitse autoproducent ontwikkelt geen nieuwe aardgasauto's meer. De alternatieve brandstof verliest zo een belangrijke ambassadeur in Europa.

Personenwagens op aardgas raken moeilijk van de grond in België, met enkele duizenden verkochte auto's per jaar. In ons land en andere landen houdt het kip-of-het-ei-fenomeen de introductie tegen: door een gebrek aan modellen zijn er te weinig aardgaspompen. En door dat gebrek aan tankinfrastructuur bieden maar weinig constructeurs aardgasmodellen aan.

3.987 Aardgasauto's In 2018 werden 3.987 aardgasauto's ingeschreven.

Een coalitie van aardgasbedrijven en autogroepen in ons land probeert gecompresseerd aardgas (CNG) als een alternatieve brandstof in de markt te zetten. Er zijn in ons land meerdere modellen van Fiat, Volkswagen, Suzuki, Toyota en Ssangyong beschikbaar.

De Duitse autobouwer Volkswagen zal binnenkort niet meer op dat lijstje staan. Frank Welsch, de ontwikkelingschef bij VW, verklaarde maandag in de Duitse krant Handelsblatt dat zijn groep geen nieuwe wagens met aardgasaandrijving ontwikkelt. Het sop is de kool niet meer waard. De verkoopcijfers zijn te laag en Welsch verwacht dat ze niet sterk zullen stijgen. Hij wil meer inzetten op elektrische aandrijvingen.

De terugtrekking van Volkswagen, dat ook de merken Audi, Skoda en Seat omvat, is een serieuze motie van wantrouwen tegen de aardgasauto. Naast Fiat was Volkswagen een belangrijke fabrikant die seriewagens met aardgasaandrijving van de band liet rollen in zijn fabrieken. Bij vele andere modellen werd een aardgasversie aangeboden, omdat de invoerder er na de productie een aardgasinstallatie liet inbouwen.