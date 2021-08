Volkswagen kickt af van de curryworst

De Duitse autobouwer produceert al sinds de jaren 70 zelf miljoenen curryworsten via een slagerij in eigen beheer. Maar om gezond eten bij zijn werknemers te promoten haalt Volkswagen de worsten van de kaart in een aantal bedrijfskantines.

Volkswagen is bij ons natuurlijk bekend als een van de grootste autobouwers ter wereld, maar in Duitsland is ook de VW-curryworst een begrip. Sinds begin de jaren 70 produceert de autogroep via een slagerij in eigen beheer jaarlijks miljoenen curryworsten op haar site in Wolfsburg. Die staan op het menu in de bedrijfskantines van de groep, en worden ook verkocht in supermarkten en in voetbalstadions.