Volkswagen koopt zich in bij Chinese batterijmaker

Volkswagen staat op het punt voor honderden miljoenen dollar een belang van 20 procent te nemen in het Chinese Guoxuan High-tech.

De Chinese batterijproducent heeft momenteel een beurswaarde van 2,8 miljard dollar, waardoor Volkswagen voor een belang van 20 procent aan de huidige beurskoers 560 miljoen dollar op tafel zou moeten leggen. Volkswagen zou de aandelen verwerven via een private kapitaalronde.

Voor Volkswagen is de verkoop van elektrische auto's - net als bij alle grote autoproducenten - de prioriteit voor de komende jaren geworden. Het heeft bijvoorbeeld de ambitie om tegen 2025 in China 1,5 miljoen e-auto's aan de man te brengen.

Met dat doel voor ogen investeerde het al 2,5 miljard dollar in een nieuwe fabriek. Het was bovendien al enige tijd op zoek naar een manier om meer controle te krijgen over de aanvoer van elektrische batterijen die cruciaal zijn bij de elektrificatie van het wagenpark.