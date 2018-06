Volkswagen parkeert diesels op Berlijnse luchthaven

Woestijn

Ook in de Verenigde Staten huurt Volkswagen al enorme terreinen in de woestijn om auto's te parkeren. De autobouwer stalt daar 300.000 dieselauto's die moesten teruggekocht worden van gedupeerde dieselklanten.

VW werd daartoe in de VS verplicht in de nasleep van Dieselgate. De autobouwer gaf in 2015 toe 'sjoemelsoftware' te hebben geïnstalleerd in 11 miljoen dieselauto's om de uitstootnormen te omzeilen. Het Duitse bedrijf krijgt het schandaal maar niet onder controle. Vorige week vloog de baas van dochtermerk Audi, Rupert Stadler, zelfs achter de tralies.