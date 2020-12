Volkswagen schaart zich achter CEO

Herbert Diess krijgt rugdekking én bondgenoten bij zijn strategie om de grootste Europese autobouwer op de kaart te zetten als producent van elektrische auto's. Zij het niet volmondig.

Een Kerstbestand. Dat kun je het persbericht noemen dat Wolfsburg maandagavond uitstuurde. De raad van bestuur van Volkswagen zegt 'unaniem' volledige rugdekking te geven aan de strategie van CEO Herbert Diess om Volkswagen te heroriënteren richting elektrische auto's. Diess was bij die switch met zijn on-Duits directe stijl regelmatig in aanvaring gekomen met de vakbonden van Europa's grote autobouwer, vooral dan de machtige vakbondsman in de raad van bestuur: Bernd Osterloh.

Het blijft niet bij woorden. Diess krijgt enkele stevige bondgenoten naast zich. In de eerste plaats een nieuwe financieel directeur, Arno Antlitz. Die promoveert van Audi naar de moedergroep en moet de door Diess uitgestippelde besparingskoers uittekenen.

Misschien wel even belangrijk in de elektrische strategie is de nieuwe directiefunctie 'Technologie'. Die wordt geleid door Thomas Schnell, nu nog inkoopchef. Schnell wordt onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van batterijcellen en laadsystemen en 'bijhorende wereldwijde joint ventures'.

Schermvullende weergave Bernd Osterloh, de machtige vakbondsman van VW ©Christophe Gateau/dpa

Toch krijgen de bonden en Osterloh ook een zoenoffer. 'In de komende jaren zal de raad van bestuur de strategie met Herbert Diess aan het hoofd uittekenen', klinkt het. Een zinnetje waar vooral opvalt wat er niét staat: een precieze datum. Diess had luidens de Duitse media gevraagd om zijn huidige contract, dat tot 2023 loopt, open te breken tot 2025.

De bonden in Wolfsburg krijgen ook de toezegging dat de fabriek in de heimat 'de pionierssite' voor de sterk geautomatiseerde productie van elektrische voertuigen wordt. Ook de mogelijke verkoop van de merken Lamborghini en Ducati, een verkoop die de bonden de jongste jaren steeds afblokten, is definitief van de baan.