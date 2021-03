'Volkswagen schrapt tot 4.000 Duitse jobs via pré-pensioen'

Autoconstructeur Volkswagen grijpt in zijn zes Duitse fabrieken in. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt zondag en bevestigt het bedrijf zelf in zekere mate. Volkswagen stelt dat er een akkoord is met de ondernemingsraad om werknemers geboren tussen 1956 en 1960 met prépensioen te laten gaan, en werknemers geboren in 1964 een vorm van deeltijds werk an te bieden. Naakte ontslagen zijn volgens een eerder akkoord tot 2029 niet mogelijk.