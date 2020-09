Volkswagen staat op punt Bugatti te verkopen

Het legendarische sportwagenmerk Bugatti verandert van eigenaar. Volkswagen staat dicht bij de verkoop van het merk aan een Kroatische producent van elektrische wagens.

Volgens het Britse autotijdschrift CAR Magazine zouden de bazen van het Duitse autoconcern de verkoop al hebben goedgekeurd, maar moeten de commissarissen de overeenkomst nog beoordelen. Volkswagen geeft voorlopig geen commentaar op de speculaties dat Bugatti wordt verkocht aan het Kroatische Rimac Automobili.

De Duitsers zouden de verkoop via de dochter Porsche willen laten lopen, omdat die automaker al een belang van 15,5 procent heeft in Rimac. In ruil voor de verkoop van Bugatti zou Porsche zou een groter belang in Rimac krijgen.

De verkoop van Bugatti komt niet als een volslagen verrassing. Sinds het dieselschandaal speurt Volkswagen voortdurend naar mogelijkheden om te besparen. Een verkoop van het sportwagenmerk werd al langer genoemd als een van de manieren om de kas te spekken.

Geen opvolger

Voor Bugatti betekent de nakende verkoop een nieuwe wending in zijn turbulente geschiedenis. De automaker werd in 1909 opgericht in Molsheim, in de Elzas, door de Italiaanse designer Ettore Bugatti. Al snel kreeg het merk naam en faam door zijn prachtige design en overwinningen in autoraces.

82 auto's Afgelopen jaar verkocht Bugatti amper 82 auto's

Maar met de dood van Ettore Bugatti in 1947 kwam ook een einde aan de opgang van het merk. Bugatti's zoon Jean, die mee het bedrijf leidde, kwam in 1939 om bij een test van een nieuw model. Daardoor was geen opvolger beschikbaar toen Ettore Bugatti het leven liet. Het bedrijf raakte in de financiële problemen, en in 1952 stopte de productie van het sportwagenmerk.

Nieuw leven

Bijna een kwarteeuw later, in 1987, werd het merk opgekocht door de Italiaanse industrieel Romano Antioli. Die richtte in de buurt van het Italiaanse Modena een nieuwe fabriek op en ontwikkelde een nieuw model. Dat zag in 1990 het levenslicht.