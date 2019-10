Volkswagen stelt beslissing over Turkse fabriek uit

De Duitse autobouwer is bezorgd over de ontwikkelingen in het land na de Turkse inval in Syrië.

De Duitse autobouwer Volkswagen stelt de beslissing over de bouw van een nieuwe fabriek in Turkije uit. De onderneming zegt de situatie en de ontwikkelingen in het land met de nodige bezorgdheid te volgen, na de Turkse inval in Syrië.

Eerder deze maand plaveide Volkswagen nog de weg voor de komst van een fabriek in het land. Het bedrijf richtte een Turkse dochteronderneming in de stad Manisa op. De volgende stap zou de ontwikkeling van een productielocatie zijn. Maar een finaal fiat was er nog niet.

5.000 banen

Met de komst van de fabriek, goed voor 5.000 banen, zou een bedrag van 1,3 miljard euro zijn gemoeid. In de fabriek zouden elk jaar 300.000 wagens (Passat en Skoda) worden geproduceerd, voornamelijk voor de export naar het Midden-Oosten en Rusland.