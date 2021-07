Volkswagen verkoopt Bugatti aan 'de Elon Musk van de Balkan'

Het Kroatische Rimac verwerft een meerderheidsbelang in de bouwer van zeer exclusieve sportwagens.

Na een zoektocht van meer dan vijf jaar heeft Volkswagen eindelijk een koper weten te vinden voor zijn exclusiefste dochter, Bugatti. De Kroatische bouwer van elektrische supercars en fietsen Rimac verwerft 55 procent van de aandelen. De overige 45 procent schuift de Volkswagen-groep door naar de sportwagendochter Porsche.

Financiële details over de deal hebben Volkswagen en Rimac niet meegedeeld. De financiële situatie bij Bugatti was de afgelopen twee decennia een van de best bewaarde geheimen van de auto-industrie.

Schermvullende weergave De Kroaat Mate Rimac wordt al enkele jaren 'de Elon Musk van de Balkan' genoemd. ©AFP

Volkswagen rapporteerde geen resultaten voor Bugatti apart, maar analisten hielden er sterk rekening mee dat Bugatti door de exorbitante ontwikkelingskosten en de lage productieaantallen nooit rendabel is geweest. Een Porsche-zegsman hield het maandag bij 'consistent positieve resultaten' zonder dat te willen toelichten.

Piëch

Met de verkoop van Bugatti maakt de Volkswagen-groep verder komaf met het multimerkenimperium dat Ferdinand Piëch in de jaren 80 en 90 van de Volkswagen-groep maakte. Naast de volumeproducenten Volkswagen, Audi, Seat en Skoda, kocht de VW-groep onder Piëch ook kwakkelende luxemerken als Lamborghini, Bentley en het motormerk Ducati. Door die merken onderdelen te laten shoppen bij de immense Volkswagen-moeder konden ook met kleine verkoopaantallen aantrekkelijke winsten worden gemaakt.

Het hoogtepunt van die strategie was de reïncarnatie in 1998 van het in de jaren 50 ter ziele gegane legendarische Franse sportwagenmerk Bugatti. Dat kreeg carte blanche om de snelste auto ter wereld te maken.

20.000 euro voor een set banden

De ontwikkeling van wat uiteindelijk de Veyron werd, was op zijn minst een hindernissenparcours. Maar uiteindelijk stond de Veyron bij de dealer met een officiële maximumsnelheid van iets meer dan 408 kilometer per uur. Om die extreme snelheden aan te kunnen ontwikkelde Michelin speciale banden. Een vervangingsset van vier stuks kostte meer dan 20.000 euro.

Sinds het vertrek van Piëch en diens poulain Martin Winterkorn raakten de luxedochters in het algemeen en Bugatti in het bijzonder hun beschermde positie kwijt. Met een jaarlijkse verkoop van hooguit 80 auto's van meer dan 1 miljoen euro per stuk bleef de markt beperkt, zeker nadat steeds meer andere merken 'hypercars' waren gaan maken.

Veel succes heeft die uitverkoop bij Volkswagen vooralsnog niet. Lamborghini en Ducati stonden allebei in de etalage, maar Wolfsburg trok de verkoop uiteindelijk eind vorig jaar in bij gebrek aan voldoende belangstelling.

Met Rimac krijgt Bugatti nu een illustere nieuwe eigenaar. Het Kroatische bedrijf is nog altijd grotendeels in handen van diens 33-jarige oprichter Mate Rimac. Het verhaal gaat dat hij op zijn 19de een BMW 3-reeks uit elkaar haalde en voorzag van een elektromotor.

Acht klanten

Schermvullende weergave De productie van de Rimac Nevera begint dit jaar. ©Rimac

Sindsdien sleutelt hij aan de ontwikkeling van een elektrische supersportwagen. De Concept One ging in 2013 de verkoop in. Rimac vond er uiteindelijk in iets meer dan een jaar acht kopers voor. Dit jaar moet de opvolger van de Concept One, de Nevera, bij de eerste klanten geleverd worden. Die elektrische sportwagen heeft een topsnelheid van 412 kilometer per uur en een elektromotor met 1.912 pk. Andere autobedrijven als Porsche en Hyundai zijn inmiddels aandeelhouder van Rimac.