Volkswagen versnelt plannen met e-auto's

Volkswagen verwacht in de komende tien jaren 22 miljoen elektrische auto's te bouwen, de helft meer dan oorspronkelijk gepland.

De autoproducent zal in diezelfde periode 70 - in plaats van 50 - elektrische modellen lanceren, te beginnen met de Audi e-tron die gebouwd wordt in Brussel en vervolgens de Porsche Taycan.