Volkswagen zet beursgang truckdivisie in gang

Volkswagen onderneemt een tweede poging om zijn vrachtwagendivisie, met de merken MAN en Scania, nog voor de zomervakantie naar de beurs te brengen.

Als alles volgens plan verloopt zal de truck- en bussendivisie - die eerder dit jaar in een apart bedrijf Traton werd gestopt - op 28 juni zijn beursdebuut in Frankfurt en Stockholm maken.

De activiteiten worden gewaardeerd op 13,5 miljard euro à 16,5 miljard euro. Het zou daarmee een van de grootste beursgangen in Europa van dit jaar worden.

Volkswagen is van plan bij de beursgang 50 miljoen aandelen te verkopen. Dat kan - in geval van grote beleggersinteresse - met 7,5 miljoen stuks uitgebreid worden. De uitgifteprijs van de aandelen ligt tussen 27 euro tot 33 euro per aandeel.

Cashen

Dat betekent dat Volkswagen met de beursoperatie in het beste geval 1,9 miljard euro zal cashen. Geld dat de grootste Europese autobouwer goed kan gebruiken om te investeren in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende wagens, te herstructureren en de gevolgen van het dieselschandaal verder weg te wassen. De free float van Traton zal 10 à 11,5 procent bedragen. Het resterende belang blijft in handen van Volkswagen.

De verzelfstandiging geeft Traton meer vrijheid om te groeien en marktaandeel van MAN en Scania buiten de Europese thuismarkt te veroveren. Voor alle duidelijkheid, de beursgang gaat niet gepaard met een kapitaalverhoging van Traton.

Het is de tweede keer dat Volkswagen een beursgang van Traton op de rails zette. Bij de eerste poging deden berichten de ronde dat Volkswagen een kwart van zijn belang wou verkopen.