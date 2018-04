Volkswagen zoekt nieuwe CEO

De 64-jarige Müller, die eerder het luxemerk Porsche leidde, volgde in 2015 Martin Winterkorn op als CEO van Volkswagen. Dat gebeurde een week nadat het dieselschandaal was losgebarsten bij de Duitse autogigant. Volkswagen kwam wereldwijd in de problemen toen was gebleken dat het jarenlang sjoemelde met uitstoottesten voor zijn dieselmotoren.