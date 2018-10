Volkswagens binnenkort online te koop

D’Ieteren wil vanaf volgend jaar ook online auto’s verkopen. Zo hoopt de Belgische invoerder van Volkswagen elke mogelijke klant te bereiken.

Wie een Volkswagen wil bestellen, kan dat binnenkort gewoon online doen. Dat kondigde Denis Gorteman, de topman van de Belgische VW-invoerder D’Ieteren Auto, gisteren aan. Klanten zullen een testrit kunnen aanvragen, een model en opties kiezen, een offerte vragen én betalen. ‘Ik hoop dat we tegen het Autosalon in januari klaar zijn.’

De online verkoop, zowel van wagens uit stock als op bestelling, is aanvankelijk enkel beschikbaar voor consumenten en voor het merk Volkswagen, nog niet voor andere VW-merken zoals Audi, Seat of Škoda. ‘Het is een ingewikkelde operatie waarin we onze weg zoeken’, zegt Gorteman. ‘We worden geen Amazon van de ene op de andere dag.’

Sommige klanten willen absoluut geen verkoper zien. DeniS Gorteman CEO D’Ieteren Auto

Volgens Gorteman bestaat er wel degelijk een vraag naar de online autoverkoop. ‘Elke klant is anders. Sommige mensen willen absoluut geen verkoper zien, anderen willen alles van A tot Z bespreken.’

Maar hoge verwachtingen heeft D’Ieteren niet. ‘Onze doelstellingen liggen heel laag. We zullen zeker in het begin niet veel online verkopen. Stel dat het om 3 procent gaat, dan nog moeten die mensen bij ons de oplossing vinden. En die 3 procent zal ooit 5 of 10 procent worden. Alleen weten we niet wanneer.’

Autodealers

D’Ieteren zet het online platform op, maar laat de digitale verkoop volledig door zijn concessiehouders beheren. Kopers moeten bij de bestelling een dealer in hun buurt selecteren, zonder dat ze die per se zullen zien. De dealers moeten beslissen welke auto’s ze tegen welke prijs online plaatsen en de factuur uitschrijven. Zo vermijdt D’Ieteren, dat vorig jaar 125.000 auto’s verkocht in België, een opstand bij de dealers, die een heilige schrik hebben voor online concurrentie.

Philippe Decrock, woordvoerder van de autodealerfederatie Traxio, verwacht niet dat de online verkoop snel zal groeien. ‘Hoewel we al jaren internet gebruiken, kopen weinig mensen hun auto online. Die aankoop is niet hetzelfde als een pakje bestellen op internet. Mensen hebben een emotionele band met hun auto. Ze willen een nieuwe auto toch één keer zien en ruiken.’

Tesla

Na de Amerikaanse elektrische autobouwer Tesla is D’Ieteren in België de eerste die online nieuwe auto’s wil verkopen. De meeste merken zetten op hun website wel een ‘car configurator’, waarmee de klant informatie kan vinden over modellen, varianten en opties. Maar de knop ‘bestellen’ ontbreekt.

Op de tweedehandsmarkt bestaat de online verkoop al langer. Zo verkocht de Tiense website CarsOnTheWeb vorige jaar online 42.000 tweedehandsauto’s in 50 landen. Er bestaan ook enkele kleinere initiatieven. Zo biedt de West-Vlaamse start-up Tuutuut sinds kort online nieuwe stockwagens aan.