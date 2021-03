'Voltswagen' gaat de mist in met aprilvis

De marketingstunt van autobouwer Volkswagen om zijn elektrische wagens in de picture te zetten is in het water gevallen.

Volkswagen liet de wereld weten dat het zich in de VS herdoopt tot Voltswagen. Een marketingstunt om zijn elektrisch offensief in de verf te zetten. Het ID.4-model - een concurrent van Tesla's Model Y - staat vanaf deze maand in de Amerikaanse showrooms. Maar niet veel later moest het bedrijf opbiechten dat het om een (vroege) aprilgrap gaat.

Het kwaad was dan al lang geschied, sociale media en nieuwswebsites gingen gretig loos over de naamsverandering. Ze namen het bericht voor waar aan en dat miste ook zijn effect niet op de beurskoers van de Duitse autobouwer. In Frankfurt schoot het autoaandeel bijna 5 procent hoger, op de Amerikaanse beurs zelfs 12 procent - om bij het beursslot, nadat was gebleken dat het om een grap ging, met een winst van 9 procent te eindigen.

Beursspecialisten sluiten niet uit dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC Volkswagen op de vingers zal tikken. Een beursgenoteerd bedrijf mag geen misleidende informatie uitsturen. Het is lang niet de eerste aprilgrap van een bedrijf dat op de beurs noteert, maar meestal zijn die 'vissen' zo triviaal of doorzichtig dat ze amper effect hebben. 'Voltswagen' daarentegen heeft wel een grote impact, met potentieel investeerders die de autobouwer aanklagen voor marktmanipulatie.

Elon Musk achterna

De grap met grote gevolgen begon maandagavond toen het Amerikaanse communicatieteam een eerste versie van het persbericht op de website zette en vervolgens snel verwijderde zodat het op een fout zou lijken. Het communiqué werd net lang genoeg online gehouden om de aandacht van journalisten en VW-volgers te trekken.

Het resultaat was een stortvloed van nieuwsberichten en tweets, zonder bijkomende uitleg van Volkswagen waar journalisten om vroegen. Dinsdag volgde de publicatie van het volledige communiqué, waarin werd gemeld dat de naamsverandering in mei zou ingaan. Met een citaat van de topman van Voltswagen (sic) of America.

In Duitsland daarentegen verklapte een VW-bron van The Wall Street Journal dat de naamswijziging niet serieus genomen moest worden. Daarop haastte Wolfsburg, het hoofdkwartier van de autofabrikant, zich om het Amerikaanse campagneteam in Herndon, Virginia een halt toe te roepen.