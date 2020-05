Volvo BeLux gaat uit van kwart minder verkoop

De Zweedse autobouwer Volvo verwacht dat in België een Luxemburg de verkoop dit jaar 20 tot 25 procent lager uitvalt dan vorig jaar.

Volvo Cars heeft, zoals de hele autosector, een dramatische maand april achter de rug. De autofabrikant verkocht vorige maand wereldwijd amper 31.760 auto's, of 43,8 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In de VS kelderde de verkoop met 53,8 procent. In Europa was de terugval nog groter. Daar werden 10.000 minder wagens verkocht, een daling van 66,8 procent.

Echt verrast is men bij Volvo BeLux niet. ‘Als je ziet dat in België het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens in april met 90 procent is gedaald tegenover vorig jaar, dan weet je dat er gewoon weinig auto's verkocht zijn’, zegt woordvoerder René Aerts.

Herstel in China

Toch trekt Volvo zich op aan het herstel in China. Daar verkocht de Zweedse autobouwer, die eigendom is van het Chinese concern Geely, in april 20,8 procent meer wagens dan vorig jaar. Volvo hoopt dat die trend zich ook in Europa en de VS voltrekt zodra de showrooms weer open mogen.

Zullen mensen wel een nieuwe auto kopen? Dat is moeilijk te voorspellen. René Aerts Woordvoerder Volvo BeLux

De Zweden beseffen dat de fors gedaalde verkoop in de eerste vier maanden (-24,9%) niet goedgemaakt kan worden in de rest van het jaar.

In België is maandag de verkoopactiviteit voor professionelen heropgestart. Vanaf 11 mei zijn particulieren opnieuw welkom in de showrooms. Maar of de klanten nu plots massaal zullen toestromen, is ook voor de dealers een vraagteken. ‘Het blijft sowieso koffiedik kijken’, zegt Aerts. ‘Je weet niet hoe de crisis zal evolueren en er is onzekerheid. Zullen mensen wel een nieuwe auto kopen? Dat is moeilijk te voorspellen. Gelukkig hadden we in januari nog een heel goed Autosalon, waar we zo'n 30 procent van ons volume hebben gedraaid. Maar nu gaan we door zwaar weer. We hopen dat de cijfers zich de komende maanden herstellen en de markt zich herpakt.’

Maar dat zal niet kunnen herinneren dat de verkoop tot een kwart kan terugvallen, zo luidt de voorspelling bij Volvo BeLux.

BMW deelt in de klappen

BMW deelt in de malaise. De Duitse autoconstructeur zag de verkoop in april met 44 procent terugvallen en verwacht in de komende weken niet snel beterschap. BMW gaat er ook vanuit dat de periode april-juni nog slechter wordt dan de eerste drie maanden van het jaar. Toen zag BMW de verkoop met 20,6 procent terugvallen. Toch kon het concern de omzet met 3,5 procent verhogen tot 23,3 miljard euro. Maar dat was niet te danken aan het autosegment, waar de omzet met 6,4 procent terugviel.