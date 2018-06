Volvo Car gaat batterijen assembleren in Gentse vestiging

Volvo Car Gent gaat de batterijen van de nieuwe elektrische XC40 assembleren. Om uit te breiden krijgt de Zweedse autobouwer 8 hectare havengrond, die nu van zijn buur Honda is.

Net nu Umicore besloten heeft haar nieuwe batterijfabriek niet in Antwerpen, maar in het Poolse Nysa te bouwen, plant de Zweedse autobouwer Volvo, een dochter van het Chinese Geely, een fabriek voor de assemblage van batterijen op zijn productiesite in de Gentse haven. Hij gaat batterijcellen voor elektrische auto’s die door batterijproducenten worden gemaakt (en waarvoor Umicore de legeringen levert) samenvoegen en omvormen tot complete ‘battery packs’ op maat van de specifieke modellen.

Dat bevestigt fabrieksdirecteur Eric Van Landeghem. ‘Vergelijk het met een elektrisch toestel waar meerdere kleine batterijtjes in gaan, maar dan op een veel grotere schaal. Het samenvoegen van al die kleine cellen tot een grote batterij willen we hier doen. De elektrische XC40 die hier vanaf 2020 van de band rolt, werkt op batterijen tot 400 volt. Zo’n pack weegt 350 tot 500 kilo, wat een extra reden is om de assemblage hier te doen.’

Dat de assemblage van de elektrische aandrijftechnologie in Gent zal gebeuren, verhoogt de toegevoegde waarde van de Belgische Volvo-fabriek omdat nu een groter deel van de ‘drive train’ in Gent gebouwd wordt. De klassieke verbrandingsmotoren van Volvo worden tot nu toe aangeleverd vanuit het buitenland. De assemblage verankert de Gentse fabriek bovendien steviger in de groep.

Opleidingen

Op het investeringsbedrag en de omvang van eventuele aanwervingen wil Van Landeghem nog geen cijfers plakken, maar ‘de assemblage vergt veel verschroeving en bedrading. Bovendien moet het personeel opgeleid worden en gespecialiseerd zijn om in absolute veiligheid met spanningen tot 400 volt te werken.’

Concreet zullen de werknemers in Gent de batterijcellen inbouwen in een groot rooster en ze dan met elkaar verbinden. Dat ‘battery pack’ moet ook waterdicht worden gemaakt. Daarna wordt het in de auto geplaatst. Volvo Gent gaat zo hetzelfde doen als Audi Brussels. Daar rolt vanaf dit jaar de nieuwe elektrische SUV e-tron Quattro van de band.

De Volvo-directie heeft de plannen besproken met de vakbonden. ‘We gaan batterijpakken samenstellen en dan opbouwen’, zegt vakbondsman Gino Hautekeete (ACV). ‘Maar om dat te doen is veel plaats nodig. Uitbreiding binnen de bestaande gebouwen is onmogelijk.’

Scharnierpunt

6.000 Jobs Bij Volvo Cars werken vandaag zo'n 6.000 mensen.

De Gentse Volvo-fabriek, opgericht in 1965, staat op een scharnierpunt. De assemblage van de grotere modellen V60 en S60 loopt volgende week ten einde. Gent wordt voortaan de fabriek van de ‘kleinere’ Volvo-modellen, gebaseerd op het 40-platform. Naast de huidige compacte SUV XC40 wordt er voortaan het Geely-merk Lynk & Co gebouwd, waardoor Volvo Car Gent de eerste Europese autofabriek wordt die auto’s van een Chinees merk gaat produceren. En vanaf 2020 de elektrische versie van de compacte XC40.

‘In de overgangsperiodes zal er in de eindassemblage ongetwijfeld tijdelijke werkloosheid zijn. Zodoende verwachten we op korte termijn weinig extra jobs’, stelt Hautekeete. Bij Volvo Cars werken nu zowat 6.000 mensen.

Extra terrein

De Volvo-directie maakt nu op de Gentse site meer ruimte vrij voor de toekomstige fabriek. Volvo breidt ook uit buiten de bedrijfsgrenzen. Met het Gentse havenbestuur is een principeakkoord getekend waarbij de Zweedse autoproducent aan het Mercatordok 8 hectare extra haventerreinen in concessie krijgt. Die zijn nu in handen van de Japanse autoconstructeur Honda, die in de haven een terminal van circa 70 hectare uitbaat, waar nieuwe auto’s worden klaargemaakt voor het dealernet.

Geruchten dat de Japanse producent op termijn met die autoactiviteiten - Honda heeft er ook zijn Europese hub voor auto-onderdelen - naar Zeebrugge zou verhuizen, doet Honda af als een kwakkel. Al klinkt dat niet onlogisch. Alle Honda’s komen per schip in de kusthaven toe en worden per truck naar Gent vervoerd. Bijna 30 procent van de auto’s die in Zeebrugge worden gelost en geladen is Japans.

‘Het klopt wel dat we 8 hectare niet-gebruikte terreinen weer afstaan aan het Havenbedrijf’, zegt Erik Chabot, manager van Honda Gent. ‘Die geeft ze dan aan Volvo in concessie.’

Bevoorrechte toegang

Dat Volvo zo zwaar inzet op elektrische voertuigen en - onder meer met een aangekondigde dieselban - sneller dan andere producenten de batterij binnenhaalt, heeft ook een geopolitiek kantje, stelt Mark Pecqueur, de specialist autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool. ‘Dat er in Gent batterijen geassembleerd worden, is niet alleen van strategisch belang voor de fabriek, ook voor Volvo-eigenaar Geely is de elektrificatie een cruciale switch.

Via zijn Chinese aandeelhouder krijgt Volvo bevoorrechte toegang tot zeldzame batterijgrondstoffen als lithium omdat de Chinezen bijna 80 procent van de wereldwijde lithiummarkt controleren. 30 procent van het lithium zit in China, 50 procent in Afrika, waar de mijnen door Chinese bedrijven worden uitgebaat.’