Volvo Cars Gent grijpt naast prestigieuze batterijfabriek

De batterijfabriek zou 3.000 extra jobs in de Gentse haven kunnen opleveren, maar gaat nu aan Vlaanderen voorbij.

Dat schrijft Belga en is bevestigd aan De Tijd. In september bleek dat de Gentse Volvo-fabriek samen met de fabriek in Göteborg in poleposition lag om de prestigieuze batterijfabriek binnen te halen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bracht een bezoek aan het Volvo Cars-hoofdkwartier in Göteborg om de Gentse zaak te verdedigen.

Volvo wil minder afhankelijk worden van externe leveranciers voor de cruciale batterijtechnologie. Daarom sloot het eerder dit jaar een joint venture met de Zweedse batterijenproducent Nothvolt. Sindsdien is een zoektocht gestart naar de locatie voor een batterijenfabriek.

De Gentse Volvo Cars-fabriek bevestigt dat de batterijfabriek niet in Gent komt. 'Volvo Cars en Northvolt bestuderen verschillende geschikte locaties in Europa voor een gezamenlijke productiefabriek. Wij kunnen bevestigen dat Vlaanderen niet langer kandidaat is in dit proces. Verwacht wordt dat dit jaar nog een beslissing over de locatie wordt genomen, afhankelijk van de nodige goedkeuringen en overeenkomsten', klinkt het.

Volvo sleutelt aan plannen voor een batterijfabriek voor zijn twee Europese autofabrieken in Gent en Göteborg. Die fabriek moet de batterijen gaan maken voor ongeveer 300.000 tot 400.000 elektrische auto's per jaar. Tegen 2026 moeten de eerste batterijen uit de nieuwe fabriek rollen.

Lees Meer Plots duiken overal gigafactories op

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de redenen zijn dat Gent naast de fabriek grijpt. Bij het bezoek in Göteborg noemde Geert Bruyneel, de Belg die aan het hoofd staat van alle fabrieken bij Volvo Cars, de beschikbaarheid van voldoende hernieuwbare energie een dealbreaker. 'We zijn niet op de hoogte van de reden', zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon. 'We weten wel dat we tot in de top drie geraakt zijn. De laatste twee opties zijn Zweeds. Het is natuurlijk jammer dat we ernaast grijpen, maar het is geen schande om de duimen te moeten leggen tegen twee Zweedse steden.'