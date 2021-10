Volvo Cars aan onderkant prijsvork naar de beurs

De introductieprijs van 53 kronen waardeert de Zweedse autoconstructeur, die in handen is van het Chineese Geely, op omgerekend zo'n 15,5 miljard euro tegen bijna 20 miljard aan de bovenkant van de vork. Volvo Cars wil met de beursoperatie 20 miljard Zweedse kronen (2 miljard euro) ophalen, een vijfde minder dan gepland.

De markt voor Europese beursintroducties is de jongste maanden minder gunstig geworden. De volatiliteit op de aandelenmarkten is fors toegenomen door inflatiezorgen en verstoringen in de aanvoerlijnen. Autobouwers hebben in het bijzonder te lijden onder tekorten aan halfgeleiders.