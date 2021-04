Volvo Cars beleeft beste kwartaal ooit

Volvo Cars, dat een productievestiging heeft in Gent, heeft tijdens het eerste kwartaal de verkoop wereldwijd met 40,8 procent zien toenemen.

Het bedrijf realiseerde zijn beste eerste kwartaal ooit en bracht bijna 186.000 wagens aan de man.

In Europa steeg de verkoop met 24 procent, maar vooral de groei van Volvo Cars is China is indrukwekkend, met meer dan een verdubbeling van de verkoopcijfers. In het eerste kwartaal vorig jaar was China het eerste land dat drastisch ingreep om het coronavirus een halt toe te roepen.

Volvo Cars geeft ook aparte cijfers voor maart. Daaruit blijkt onder meer dat de XC40 - een model dat ook in Gent wordt geassembleerd - het best verkochte model was.

Elektrisch tegen 2030

Meer dan een op vier verkocht auto’s was een elektrische of hybride voertuig. Volvo Cars sprak onlangs de ambitie uit tegen 2030 enkel nog elektrische voertuigen te produceren.