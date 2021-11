Volvo Cars denkt aan derde fabriek in Europa

De autobouwer heeft een nieuwe productievestiging nodig om tegen 2025 de ambitie van 1,2 miljoen auto's per jaar te halen.

Volvo bouwt al auto's in Gent, waar het 6.735 mensen tewerkstelt, en in het Zweedse Göteborg. Om tegen 2025 de ambitie van 1,2 miljoen auto's per jaar te halen is een nieuwe productievestiging in Europa nodig. Dat zegt CFO Bjorn Annwall in het vakblad Automotive News Europe.

Volvo bouwt ongeveer 800.000 auto's per jaar, waarvan meer dan 40 procent (320.000 auto's) in Europa verkocht worden. Het bedrijf heeft fabrieken in Europa, China en de VS, maar wil auto's maken op de plaats waar het die verkoopt.

Als het aandeel van de Europese markt in de Volvo-verkopen ongeveer gelijk blijft, zouden tegen 2025 bijna een half miljoen auto's per jaar worden gemaakt. De maximale productiecapaciteit van de fabrieken in Göteborg (300.000) en Gent (270.000 auto's) is daar toereikend voor. Maar de Zweedse fabriek maakt nu nog als enige de grote SUV XC90, die ook in de VS zeer populair is.

Dat maakt dat de Europese Volvo-fabrieken volgens Bjorn Annwall aan hun maximale capaciteit zullen zitten en dat een nieuwe fabriek nodig is als de groei zich doorzet.

Lees Meer Het Chinese mirakel van Volvo Cars

Volvo laat dankzij zijn elektrische modellen een sterke groei optekenen. Het automerk wil tegen 2030 volledig elektrisch zijn. Dat betekent een grote verandering in het productieproces. Voor de financiering van die elektrische plannen trok Volvo Cars eind oktober naar de beurs van Stockholm. Bij die succesvolle beursgang haalde het bedrijf 2 miljard euro op.

Volvo Car Gent is binnen de groep een pionier in de elektrificatiestrategie. De fabriek - de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen - werft volop aan en kreeg de productie van de eerste twee elektrische Volvo-modellen toegewezen.

Batterijfabriek

Verder is de fabriek in Gent in de running voor het binnenhalen van de batterijenfabriek die Volvo Cars voor zijn Europese fabrieken plant. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bracht enkele weken geleden een bezoek aan Volvo Cars-CEO Hakan Samuelsson in Göteborg om de Gentse zaak te bepleiten.