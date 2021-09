‘Volvo Cars eind deze maand naar de beurs’

De Zweedse autobouwer Volvo Cars kan al eind deze maand naar de beurs in Stockholm. Dat meldt het persagentschap Reuters op gezag van ingewijden. De beursgang kan een van de grootste in Europa van dit jaar worden.

Geely kocht Volvo Cars in 2010 van het Amerikaanse autoconcern Ford voor circa 1,4 miljard euro. Dankzij een snelle turnaround onder leiding van het Zweedse management dat de focus legde op veilige en milieuvriendelijke wagens én op een geografische expansie zet Volvo Cars al jaren mooie winstcijfers neer. Maar de discrete Geely-eigenaar Li Shufu (Eric Li) heeft nog niet kunnen cashen op Volvo Cars. Een poging om het bedrijf in 2018 naar de beurs te brengen tegen een waardering van 30 miljard dollar mislukte. Investeerders vonden dat toen veel te duur op een moment dat er onzekerheid was over internationale handelsoorlogen.