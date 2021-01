Volvo Cars verdrievoudigt elektrische productie in Gent

De Zweedse autobouwer Volvo Cars trekt de capaciteit voor de bouw van elektrische voertuigen fors op tegen 2022. Dit jaar krijgt de fabriek in Gent een tweede elektrisch model.

In 2020 rolden in Gent 194.890 wagens van de band, een daling tegenover 2019 (206.225 wagens) en het laagste niveau in tien jaar. De autosector had wereldwijd last van de coronapandemie. Dat woog ook op de Belgische fabriek waar er in het voorjaar een productiestop was.

Maar Volvo Cars meldt dat er een sterk herstel was in het najaar. De tweede jaarhelft van 2020 was de beste ooit. Over heel 2020 zakte de verkoop met 6,2 procent naar 661.713 stuks.

Elektrische wagens

60% Elektrische capaciteit Tegen 2022 zal de capaciteit voor elektrische wagens 60 procent van de totale productie in Gent bedragen.

Het bedrijf zet fors in op elektrische mobiliteit. De verkoop van e-auto's verdubbelde vorig jaar en in Europa zijn ze al goed voor 29 procent van de totale Volvo-verkoop. Tegen 2025 zouden elektrische wagens de helft van de wereldwijde verkoop moeten uitmaken.

De Gentse assemblagefabriek, goed voor 6.500 werknemers, is een voorloper in elektrische mobiliteit. Vorige lente werd een assemblagelijn voor elektrische batterijen in gebruik genomen. In het najaar rolde de eerste elektrische XC40 Recharge van de band.

Tweede model

Dit jaar maakt de fabriek zich op om als eerste site een tweede volledig elektrische model te bouwen. Welk model dat zal zijn, is nog niet bekend. Volvo Cars zal dat in maart onthullen. Het is gebaseerd op hetzelfde CMA-platform als de elektrische XC40. Tegen 2022 zal de capaciteit voor elektrische wagens oplopen tot 60 procent van de totale productie in Gent.