Volvo Cars zucht onder handelsoorlog

Ook stevige investeringen in de introductie van nieuwe modellen zoals de break V60 en de in Gent geproduceerde XC40 hakten in de winst. Het leidde wel tot een stevige groei van de verkoop: met bijna 144.000 auto’s verkocht Volvo in het derde kwartaal 11,6 procent meer auto’s dan vorig jaar. Daarmee staat de teller voor het jaar tot nu toe net niet op 500.000 auto’s.

De verkoopgroei was vooral te danken aan het succes van de ‘Gentse’ XC40. Die nieuwe, kleine SUV is zowel in Europa als in de Verenigde Staten een groot succes. Het model is vooral gericht op Europa, maar van de 24.000 XC40 die er in het derde kwartaal verkocht werden, gingen er meer dan 9.000 naar de VS. Daarom besloot Volvo in september om de productie in de Gentse fabriek met 50 procent op te trekken.