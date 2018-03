Volvo Gent bouwt nieuwe Chinese auto

De Volvo-fabriek in Gent gaat auto's produceren voor Lynk & Co, het Chinese merk dat net als Volvo eigendom is van de Chinese groep Geely.

Eind 2019 moeten de eerste auto's van Lynk & Co in Gent van de band rollen, laat Volvo weten in een persbericht. Later op maandag geeft Lynk meer tekst en uitleg op een persevenement in Amsterdam.

Volvo Gent krijgt zo de primeur om de eerste Chinese auto voor de West-Europese markt te bouwen. 'We zien heel veel potentieel voor dit nieuwe merk dat op de Europese markt komt. We geven Lynk & Co met plezier de steun van Volvo's technologische en industriële expertise', zegt Volvo-CEO Hakan Samuelsson.

Auto's van Volvo en Lynk in dezelfde fabriek bouwen leidt tot besparingen en tot positieve effecten op de tewerkstelling, luidt het ook. 'Onze fabriek in Gent is een van de meest efficiënte in Europa, met hoog opgeleid personeel', zegt Javier Varela van Volvo in het persbericht over de aankondiging.

Het toekenning van de Lynk-wagens aan Gent komt niet als een complete verrassing. Het was bekend dat Volvo Gent grote kanshebber was om de productie ervan in de wacht te slepen. Lynk & Co was al een tijdje op zoek naar een geschikte uitvalsbasis in Europa.

Bij Volvo Gent, waar zo'n 5.000 mensen werken, liepen vorig jaar 240.000 auto's van de band. Het gaat voornamelijk om de compacte SUV XC40, die onlangs werd uitgeroepen tot Europese Auto van het Jaar, en die hetzelfde onderstel heeft als de 01, het eerste model van Lynk & Co. Gent maakt ook de breakmodellen V40 en V60. Eind volgend jaar komen er ook een hybride en een elektrische versie van de XC40 bij.