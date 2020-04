Volvo Gent herstart maandag op volle kracht

Met oranje stippen en veel plastic wanden staat de autofabriek van Volvo in Gent klaar om maandag volledig herop te starten. 'Het is een mental shift.'

'Zorg voor jezelf en voor elkaar. Samen sterk!' Aan de ingangspoort van Volvo Gent verwelkomt een grote banner de werknemers van Volvo. Na een testfase van enkele weken wil de fabriek vanaf maandag opnieuw op volle kracht auto's bouwen.

De voorbereidingen voor de volledige heropstart zijn bijna afgerond. Een arbeiders schildert elke anderhalve meter een oranje bol om het personeel tot social distancing aan te manen. Volvo heeft extra draaideuren aan de ingang geplaatst, zodat de 6.500 werknemers in verspreide slagorde het terrein kunnen betreden. Bezoekers moeten langs een scanner passeren die hun lichaamstemperatuur meet. En een Chinese vrijwilliger looft of beteugelt het gedrag van passanten met groene of rode smileys.

De productielijn van Volvo draait al twee weken met halve snelheid. Het bedrijf heeft daarbij alle stations gescreend. Een van de 'rode' punten was de installatie van de voor- en achterbumpers. Vroeger waren twee werknemers nodig om een bumper op te heffen en naast elkaar in de auto te klikken. Voortaan legt één collega de bumper op een roltafel, waarna beide arbeiders het onderdeel elk langs een zijkant monteren.

Door dergelijke ingrepen kan Volvo van DDR (deurdrempel rechts) tot WLV (wielhuisschelpen linksvoor) de social distancing respecteren. De gezellige pauzehoeken voor het personeel zijn vervangen door duo's van kleine tafeltjes die door een plastic wand gescheiden worden. Handen wassen kan vlakbij aan mobiele lavabo's.

Maskers

'We kunnen de anderhalve meter bijna overal garanderen', zegt fabrieksdirecteur Stefan Fesser. 'Als het niet 100 procent lukt, geven we het personeel beschermingskledij.' Dat is het geval wanneer arbeiders samen aan de motorblok werken of kabels in de vloer moeten installeren.

Toch is het opmerkelijk hoe weinig arbeiders in de fabriek een mondmasker dragen. 'Een masker is niet verplicht, maar we hebben een voorraad voor wie wil', klinkt het bij Volvo, dat in Gent vooral de populaire kleine SUV XC40 maakt.

Dat de directie er eigenlijk van droomde deze week al op volle kracht te werken, deert fabrieksbaas Fesser niet. 'Dit is vooral een mental shift', zegt hij. 'Het is belangrijk dat we genoeg tijd hadden om alles voor te bereiden met onze mensen.'