Volvo Gent verhoogt productie XC40 met 50 procent

Goed nieuws voor de Volvo-autofabriek in Gent. De productie van het belangrijkste model, de compacte SUV XC40, wordt volgend jaar met meer dan de helft verhoogd, zegt Volvo-topman Geert Bruyneel.

De bestellingen voor de XC40 lopen vlot binnen en de verwachtingen zijn optimistisch. 'Daarom gaan we volgend jaar de productie van de XC40 in Gent met meer dan 50 procent opdrijven,' zegt Bruyneel in een weekendinterview met De Tijd. Concrete cijfers wil hij er niet op plakken, maar rekening houdend met de huidige productiecapaciteit van iets boven de 100.000 wagens gaat het om een investering 'van ettelijke miljoenen'.

Eerder dit jaar was al duidelijk dat het succes van de XC40 voor extra productie zou zorgen, maar nu is het duidelijk dat het om heel behoorlijke aantallen gaat. Omdat de Volvo V40 binnenkort uit de productie gehaald wordt, zal de investering voorlopig niet voor extra jobs zorgen.

'Maar het is wel goed nieuws voor de fabriek in Gent,' zegt Bruyneel, die sinds begin dit jaar verantwoordelijk is voor de 11 autofabrieken van Volvo wereldwijd, goed voor 25.000 werknemers. Eind volgend jaar gaat namelijk ook de productie van de Chinese hybride wagens van Lynk & Co van start. Dat merk is net als Volvo in handen van de Chinese Geely-groep.

De extra investeringen zullen tot 2020 geen invloed op de tewerkstelling hebben, omdat dat nog een overgangsjaar is, aldus Bruyneel. 'Maar vanaf 2021 wordt het effect van extra volume voelbaar, zeker als de vraag naar Lynk & Co meevalt.'

Volvo zal zijn doelstelling om zijn productie te verdubbelen tot 800.000 wagens in 2020 zeker halen, zegt de 58-jarige Bruyneel. 'Tijdens mijn carrière hoop ik nog de kaap van de 1 miljoen te overschrijden.'

Ook dat is goed nieuws voor Volvo Cars in Gent. Maar Bruyneel beseft wel dat de autosector voor een revolutie staat, wat de lange termijn heel onzeker maakt. ‘De enige zekerheid die we nu hebben is dat geen enkele voorspelling van om het even welk autobedrijf zal uitkomen.'