Volvo Gent verhoogt productie voor 'Auto van het jaar'

Volvo drijft de productie van de XC40 in Gent op en zal de compacte SUV binnenkort ook in China bouwen.

Volvo zal de productie van zijn nieuwe kleine terreinwagen XC40 in Gent met 40 procent verhogen. Dat heeft de Zweedse autobouwer recent beslist, vernam De Tijd.

De Gentse fabrieksbaas Eric Van Landeghem had eerder al aangegeven dat de productie van de XC40, die in de zomer van start ging, met tienduizenden stuks moest stijgen om te voldoen aan de grote vraag. Aangezien de Belgische fabriek minder andere modellen zal bouwen, zal de totale capaciteit in Gent ongeveer gelijk blijven.

De XC40 is intussen goed op weg een enorm succes te worden. De nieuwe SUV zal wellicht de verhoopte verkoop van 100.000 stuks per jaar doorbreken, liet CEO Håkan Samuelsson dinsdag uitschijnen op het Autosalon in Genève. Dat de auto afgelopen maandag tot 'Europese auto van het jaar' werd gekroond, zal de Gentse SUV nog meer publiciteit bezorgen.

Concurrent China

Vanaf eind dit jaar zal Volvo de XC40 ook in China bouwen, bevestigt Samuelsson in Genève. 'De Chinese fabriek zal de auto's produceren voor de Chinese markt en eventueel ook exporteren.'

'Vijf jaar geleden stonden we nergens in China. Vandaag groeien we er sterker dan als groep wereldwijd. In China willen we ons marktaandeel behouden of vergroten.'

We zien de fabriek in China niet als een bedreiging. Eric Van Landeghem Directeur Volvo Gent

Van Landeghem ziet de Chinese fabriek niet als een concurrent. 'De XC60 (de populaire SUV die in Gent werd gemaakt, red.) werd na verloop van tijd ook in China gebouwd. Zodra de productie in China begon, bleef de totale productie van de XC60 stijgen. We zien dat dus niet als een bedreiging. We willen de auto's bouwen waar we ze verkopen, en Europa blijft onze belangrijkste markt.'

Nieuwe modellen

Volvo bouwde vorig jaar 240.000 auto's in Gent. Naast de XC40 produceert de fabriek voorlopig nog de breakmodellen V40 en V60. Vanaf eind volgend jaar komen er een hybride en een elektrische versie van de XC40 bij.

Later deze maand komt Volvo vermoedelijk met meer nieuws over een tweede nieuwe model voor de Gentse fabriek, die de opvolger van de V40 wordt. Bovendien hoopt de Belgische fabriek op een derde nieuwe model voor zijn nagelnieuwe 'CMA'-platform.

Volvo Gent maakt ook kans op een primeur: de eerste Europese fabriek die Chinese auto's bouwt. Lynk & Co, het innovatieve automerk van de Chinese Volvo-moeder Geely, wil zijn auto's ook in Europa produceren. Het eerste model van Lynk & Co, de kleine SUV 01, wordt in China sinds kort geproduceerd op hetzelfde CMA-platform waarin Volvo Gent zich specialiseert.