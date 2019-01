Volvo Group boekt recordresultaten

De vrachtwagenproducent Volvo Group, met een grote fabriek in Gent, verwacht dit jaar ook een sterke vraag in Europa en de VS.

De voorbije jaren profiteerde Volvo Group van een heropleving van de vraag naar nieuwe vrachtwagens. En volgens Volvo zal dat niet meteen veranderen en verwacht dat de Europese markt op 'een historisch goed niveau' zal blijven terwijl de economische groei in de VS daar de lokale markt stuwt.

De Zweedse vrachtwagenbouwer is een barometer voor de wereldeconomie en wordt in ons land ook van nabij gevolgd. In Belgiƫ telt Volvo Group zo'n 3.500 medewerkers en heeft het een grote fabriek heeft in Oostakker bij Gent.