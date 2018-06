Volvo: 'Handelsoorlog maakt auto's duurder'

Door zware tarieven voor de import van auto's zullen producenten niet anders kunnen dan in iedere grote markt alle types personenwagens produceren , zegt Shufu. Dat zal de productiekosten doen stijgen omdat er minder specialisatie en schaalvoordelen mogelijk worden. Shufu sprak donderdag op een evenement in Hongkong.

Trump zei eerder deze maand dat hij het niet eerlijk vindt dat Europese autobouwers als Mercedes en BMW zo makkelijk hun auto's in de VS kunnen verkopen. Hij laat onderzoeken of Amerikaanse heffingen op de invoer van auto's mogelijk zijn. Zo'n onderzoek is de eerste stap naar heffingen. Trump suggereerde op Twitter al heffingen van 20 procent.