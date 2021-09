Volvo bant lederen zetels uit elektrische auto's

De in Gent gemaakte C40 Recharge wordt het eerste model van de Zweedse autobouwer Volvo waarbij lederen zetels niet meer in de optielijst staan.

Het leder wordt vervangen door duurzaam wol en 'nordico': een materiaal dat is gemaakt van houtvezels uit duurzame bossen en gerecycleerde pet-flessen en wijnflessenkurken.

Het eerste model waarbij leer uit de optielijst verdwijnt, is de elektrische C40 Recharge, waarvan op 7 oktober het eerste exemplaar in de Gentse Volvo-fabriek van de band rolt. Door leer uit zijn elektrische modellen te bannen verdwijnt tegen 2030 de laatste dierenhuid uit nieuwe Volvo's. Het Zweedse merk heeft immers beloofd tegen 2030 alleen nog elektrische auto's te maken.

Dierenleed

'Door bij te dragen aan een verminderde vraag naar dierlijke producten doen we wat kan om dierenleed te stoppen', zegt Volvo. De overstap naar ledervrije interieurs is ook ingegeven door de bezorgdheid over de negatieve milieueffecten van de veeteelt, waaronder ontbossing.