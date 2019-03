Volvo begrenst nieuwe auto's op 180 km/u

Om de veiligheid te verhogen gaat de Zweedse autobouwer vanaf 2020 een rem zetten op de maximumsnelheid.

Aan een ongelimiteerde snelheid op de Duitse Autobahn scheuren zit er vanaf 2020 niet meer in voor bestuurders met een Volvo-logo op het stuur. De Zweedse autobouwer gaat de maximumsnelheid van wagens die volgend jaar worden geleverd begrenzen op 180 kilometer per uur. De grootste Volvo, de XC90, heeft momenteel een maximumsnelheid van 212 km/u.

Er is geen reden waarom je sneller dan 180 zou moeten kunnen rijden met een Volvo. Hakan Samuelsson CEO Volvo Cars

'Er is geen reden waarom je sneller dan 180 zou moeten kunnen rijden met een Volvo', zegt CEO Hakan Samuelsson aan Bloomberg. 'Op de Duitse snelwegen is een groot deel van de ongelukken te wijten aan overdreven snelheid. Dat is zeker het geval voor alles boven de 180.'

De aankondiging komt enkele dagen nadat een groep Europese Parlementsleden een wetsvoorstel ingediend heeft om de snelheid te beperken. Daarbij zouden nieuwe auto's vanaf 2022 een beroep moeten doen op de snelheidsbeperkende technologie Intelligent Speed ​​Assist (ISA). Daarbij wordt de snelheid automatisch beperkt. Wie toch even sneller wil, bijvoorbeeld voor een inhaalmanoeuvre, kan dat enkele seconden door het gaspedaal hard in te drukken. Nadien volgt een hevige geluidstoon.

Veiligheid

Dat net Volvo nu met een alternatief komt, is geen toeval. De Zweedse autobouwer, die in handen is van het Chinese Geely, maakt al decennia van veiligheid zijn verkoopargument.

Volvo lanceerde in 2007 de ambitie om Volvo's door allerlei veilheidstechnologie geen doden en gewonden meer te doen maken in het verkeer tegen 2020. Maar dat plan 'Vision 2020' lijkt niet haalbaar zonder dat ook iets wordt gedaan aan het gedrag van de chauffeur.

Gordel

Zo wil de autobouwer ook met camera's de alertheid van de chauffeur in de gaten houden omdat een belangrijk deel van de ongevallen te wijten is aan mensen die afgeleid of onder invloed achter het stuur zitten.

Volvo wil met andere autobouwers en regulatoren ook overleggen om in bepaalde regio's, bijvoorbeeld rond scholen, de snelheden te verlagen.