Volvo bouwt batterijfabriek met Zweedse accupionier

De in Gent geproduceerde Volvo XC40 Recharge is vooralsnog de enige Volvo met enkel een elektrische motor.

1 miljoen e-auto's

Eind dit jaar opent Northvolt zijn eerste fabriek in het Noord-Zweeds Skelleftea. Dat gaat de eerste batterijfabriek in Europa van een Europees bedrijf zijn. De fabriek moet uiteindelijk jaarlijks voor 60 gigawattuur aan batterijcapaciteit kunnen produceren: genoeg voor 1 miljoen e-auto's. Northvolt wil tegen 2030 nog twee batterijfabrieken in Europa hebben geopend. Een komt in elk geval in Duitsland en de tweede wellicht in Finland.