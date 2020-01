'Volvo-eigenaar Geely lonkt naar Aston Martin'

De Chinese autogroep Geely stapt mogelijk in het kapitaal van het kwakkelende Aston Martin, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

De Chinese autobouwer Geely, eigenaar van Volvo en het sportwagenmerk Lotus, heeft gesprekken gevoerd met aandeelhouders en topmanagers van de Britse sectorgenoot Aston Martin omdat hij overweegt geld te pompen in de fabrikant van luxewagens. Geely is zelfs bezig met een boekenonderzoek, meldt de zakenkrant Financial Times vrijdag op gezag van vier bronnen. Eén van de vier zegt dat de gesprekken eerder kunnen leiden tot een technologiedeal dan tot een aandeelhouderschap.

Aston Martin is wat op de dool: het bedrijf heeft vers geld nodig omdat de verkoop terugvalt, de winst lager uitkomt dan verwacht en de koers van het aandeel 80 procent gezakt is sinds de beursgang in 2018 van het iconische merk. Deze week stuurde Aston Martin zelfs een winstwaarschuwing uit, met de boodschap dat er mogelijk opnieuw geld wordt opgehaald en dat er gesprekken lopen met 'potentiële strategische investeerders'.

Miljardair

Geely is echter niet de enige gegadigde: ook de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de eigenaar van de Formule 1-renstal Racing Point, gaat mogelijk een belang nemen.