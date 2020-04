Volvo Gent en Audi Brussel willen herstarten na de paasvakantie

Volvo Gent en Audi Brussel willen na de paasvakantie opnieuw de deuren openen. Al ligt social distance van 1,5 meter erg moeilijk in een autofabriek.

Na de lockdown die de regering-Wilmès midden maart afkondigde, vielen bijna alle grote Belgische assemblagefabrieken stil. De Zweedse autobouwer Volvo komt nu met concrete plannen voor de dag om zijn fabriek in de Gentse haven opnieuw op te starten. Maar de voorbereiding verloopt met vallen en opstaan.

'Aanvankelijk wilden we op dinsdag 14 april herstarten', zegt Barbara Blomme, de woordvoerster van Volvo Car Gent. 'Maar die datum bleek deze ochtend niet haalbaar, daarom hebben we de herstart nu uitgesteld tot maandag 20 april. Als we starten, willen we meteen volledig van start te gaan. Anders heeft dat enorme consequenties voor de keten en moeten we alles herprogrammeren.'

Vooraleer de fabriek de deuren heropent, wil Volvo Gent, waar 5.800 arbeiders werken, aan alle coronamaatregelen voldoen. 'Het moeilijkste is de social distancing van 1,5 meter op alle werkposten te garanderen', zegt Blomme. 'Meestal vangen we dat op door het doorschuifsysteem anders te organiseren. Maar bij een aantal posten, vooral aan de eindassemblage, is dat echt een huzarenstuk omdat we ook de rest van de keten niet in gevaar mogen brengen.'

Volvo Gent wil elk team in de fabriek een hygiënekit met handschoenen, alcoholgel en ontsmettingsmiddel meegeven. Het personeel krijgt zelf de opdracht de werkposten proper te houden. 'Het is niet haalbaar de hele fabriek elk uur schoon te maken', zegt Blomme. 'Daarom geven we alle werknemers zelf de verantwoordelijkheid de werkplaats te ontsmetten, bijvoorbeeld voor de aflossing. Wie aan het stuur werkt, zal dat zelf moeten desinfecteren vooraleer de auto voortgaat.'

De bevoegde inspectiediensten brachten al een bezoek aan de aangepaste fabriek. De vakbonden tonen zich niettemin sceptisch over de timing van de directie. 'Alle obstructies wegwerken, lukt niet', zegt Gino Hautekeete (ACV). 'Vooral de social distancing ligt moeilijk.'

Audi

Ook de autofabriek van Audi in Vorst hoopt op een heropening na de paasvakantie, bevestigt de directie. Deze week vindt daarover overleg plaats met de vakbonden, die voorzichtig zijn. 'Een wagen bouwen op 1,5 meter afstand van elkaar is niet eenvoudig', klinkt het bij ACV. 'Vaak werken twee of drie mensen tegelijk in dezelfde auto.'

ACV kijkt vooral uit wat de regering-Wilmès zal beslissen over de lockdown. 'Als de federale regering de huidige maatregelen verlengt na 19 april, zal het niet makkelijk zijn de werknemers te overtuigen weer aan het werk te gaan', zegt een vakbondsman.

Bussen

De busconstructeur VDL in Roeselare werkt in eerste instantie aan een gedeeltelijke herstart van zijn fabriek. 'Wij willen op 20 maart op halve kracht beginnen en op 4 mei op volle kracht, al is dat misschien wat optimistisch', zegt fabrieksdirecteur Peter Wouters. 'Vroeger openen zou een risico zijn. Een aantal leveranciers, onder meer in Italië, is dicht. We willen niet het risico lopen dat we opstarten en daarna toch weer moeten sluiten.'

Ook VDL is momenteel druk bezig met de voorbereiding van coronamaatregelen. 'We zullen de temperatuur van de werknemers meten bij de aankomst, overal handgel ter beschikking stellen en ook een aantal mondmaskers op kritische plekken. En we voeren controles uit om te kijken of het personeel voldoende afstand houdt.'